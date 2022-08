El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Senat dimarts que ve, 6 de setembre, per explicar el pla d'estalvi energètic després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'instés a fer-ho per tenir un cara a cara. La portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, ha anunciat després del Consell de Ministres que el govern espanyol registraria aquest dimarts al matí una petició de compareixença de Sánchez a la cambra alta. "Volem que aquest sigui un debat en el qual ens dediquem a confrontar idees, projectes i models davant d'un repte com el que tenim davant en l'àmbit energètic", ha dit Rodríguez, que ha esperat que sigui "serè, constructiu i propositiu".

Feijóo va reclamar aquest cap de setmana a Sánchez un debat al Senat -i no al Congrés-, ja que el líder del PP és senador per designació autonòmica i no diputat a la cambra baixa, per tant, només pot confrontar amb Sánchez al Senat. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ja va respondre que Sánchez estaria "encantat de debatre" amb Feijóo.

La sol·licitud de compareixença del govern espanyol recull que el motiu és informar sobre "el pla d'estalvi i gestió energètica i la seva perspectiva territorial, així com del context econòmic i social del mateix". Rodríguez ha justificat que se celebri la compareixença al Senat per la "incidència molt important en tots els territoris" de les mesures d'estalvi energètic.

Fonts del PP han reaccionat a l'anunci de la compareixença criticant que "no respon a la invitació a un debat serè efectuat pel president del PP". Els populars han acusat l'executiu d'impulsar un "debat parcial" i han reclamat que "rectifiqui i comparegui per parlar de les incerteses econòmiques i socials que afecten aquest país, i no només d'energia".

Fonts de la Moncloa han replicat que a la sol·licitud ja s'inclou parlar del context econòmic i social i han acusat el PP de "buscar excuses" perquè, en realitat, consideren que els populars no volen debatre. La setmana passada al Congrés el PP va votar en contra del decret amb les mesures d'estalvi energètic del govern espanyol.