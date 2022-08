El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el canceller alemany, Olaf Scholz, han constatat la "visió compartida" d'Espanya i Alemanya sobre la necessitat de reforçar la interconnexió gasista de la península Ibèrica amb la resta del continent europeu i "d'accelerar" la construcció de la infraestructura. En una compareixença conjunta al palau de Meseberg, prop de Berlín, Scholz ha dit que està "totalment d'acord" amb la interconnexió i l'objectiu de crear "una gran xarxa europea" tant elèctrica, com gasista i per fer circular hidrogen verd. "Volem fer-ho possible", ha dit el líder alemany arran de la visita de Sánchez, que ha participat en una reunió de treball dels ministres d'Alemanya.

Sánchez ha agraït aquesta "visió compartida" i la "mostra de confiança" de Scholz i ha destacat la "gran sintonia" entre Espanya i Alemanya. El cap de l'executiu espanyol ha remarcat que cal "accelerar" la interconnexió del Midcat -entre Catalunya i França-, però ha apuntat a l'alternativa de connectar la península Ibèrica amb Itàlia si l'altre projecte no es desenvolupa "al ritme adequat".

El cap de l'executiu espanyol ha lamentat que no s'han complert els objectius assumits davant la Comissió Europea sobre interconnexions gasistes i ha afirmat que la península Ibèrica està "disposada a afrontar totes les seves capacitats" per ajudar els països que més pateixen el tall de subministrament de gas per part de Rússia, com és el cas d'Alemanya.

Sánchez ha recordat que Espanya "concentra el 30% de les capacitats de regasificació d'Europa", però que no les pot desplegar completament perquè hi ha un "coll d'ampolla". "Sigui per França o Itàlia, Espanya està disposada a ser solidària i a respondre a la crida de països germans com Alemanya que estan patint un xantatge inacceptable", ha dit.