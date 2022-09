El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que l'executiu rebaixarà l'IVA del gas del 21 al 5%. La mesura estarà en vigor a partir de l'octubre i fins al 31 de desembre, però Sánchez s'ha obert a prorrogar-ho "al llarg del pròxim any mentre duri aquesta situació tan difícil". "És raonable que tractem de reduir també la factura de la calefacció dels ciutadans", ha defensat Sánchez en una entrevista aquest dijous al matí a la Cadena SER. El cap de l'executiu ha argumentat que aquesta rebaixa fiscal va en línia amb les "rebaixes fiscals selectives" que ha impulsat fins ara el govern espanyol per "protegir la classe mitjana treballadora" i als col·lectius vulnerables.

Sánchez també ha recordat que alhora l'executiu ha impulsat un "repartiment equitatiu del cost de la guerra" amb els impostos a les grans energètiques i les grans entitats financeres.

La rebaixa de l'IVA del gas és una de les mesures que reclamava el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pretenia plantejar-la dimarts al cara a cara al Senat amb Sánchez sobre el pla energètic. Sánchez ha afirmat que l'executiu no contempla un escenari de restriccions en el subministrament del gas.

Mercat elèctric europeu

El cap de l'executiu ha celebrat que la Comissió Europea s'hagi obert a reformar el mercat elèctric europeu i ha recordat que l'estat espanyol fa un any que ho demana. "No hi ha temps a perdre", ha dit Sánchez, que ha apuntat que una altra mesura acordada amb Brussel·les com és el mecanisme anomenat excepció ibèrica ha contribuït a contenir un 15% l'alça de la factura de la llum.

Crítica al PP

Sánchez ha lamentat que el govern espanyol no ha pogut comptar amb "l'ajuda" del PP en tota la legislatura. "És una decepció", ha dit. Preguntat pel retret de Feijóo que ha lamentat que Sánchez no li truqui, el cap de l'executiu ha respost que la "comunicació és bidireccional" i que ha constatat que el líder del PP és "dòcil amb aquells interessos que el van posar al capdavant del PP". "Fa una oposició negacionista", ha criticat.

Feijóo: "Sánchez continua assumint amb comptagotes algunes mesures del PP"

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordat que la rebaixa de l'IVA del gas del 21 al 5% anunciada aquest dijous és una proposta que ja havia plantejat el PP. "Continua assumint amb comptagotes algunes mesures del PP després de criticar-les", ha dit el líder de l'oposició en una piulada a Twitter, en què celebra que "d'alguna cosa ja ha servit que demanéssim la compareixença de Sánchez al Senat". Feijóo ha dit que Sánchez hauria d'aplicar la rebaixa "al més aviat possible i de forma decidida". "Arriba sempre tard a ajudar els espanyols", ha opinat.

Para algo ha servido ya que pidiéramos la comparecencia de @sanchezcastejon en el Senado. Sigue asumiendo a cuentagotas algunas medidas del PP tras criticarlas. Debería hacerlo cuanto antes y de forma decidida: llega tarde siempre a ayudar a los españoles. https://t.co/dCjePkZT8B — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 1 de septiembre de 2022

Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrat la decisió en una entrevista a Onda Cero. "Abaixar impostos sempre és un bon camí", ha dit, i ha reivindicat que tant l'executiu madrileny com Feijóo fa mesos que ho reclamen.