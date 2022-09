La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat aquest dilluns l'arribada de 10 milions de dosis de vacunes contra la covid adaptades a la variant òmicron durant el setembre. L’objectiu és que s’utilitzin per a la segona dosi de reforç. Aquesta mateixa setmana arribarà el primer enviament, que estarà a disposició de les comunitats i ciutats autònomes. La Comissió de Salut Pública es reunirà properament per determinar la data d'inici de les vacunacions després d'haver acordat que es comenci per les persones ingressades en residències, així com els majors de 80 anys.

L’anunci s’ha fet al ple extraordinari del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) on, entre d'altres assumptes, s'ha analitzat la situació de la pandèmia i de l'alerta per verola del mico. També s'ha aprovat el repartiment de gairebé 23 milions d'euros per a tres programes de prevenció i acció dirigits a malalties rares i neurodegeneratives; la salut mental i de prevenció de càncer.