El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, que "trenqui" amb els seus socis i cerqui suport en el PP el que queda de legislatura. "Espanya no mereix un govern volàtil, sobredimensionat o sotmès. Trenqui amb les seves aliances, cessi els ministres que vostè no ha nomenat i als que no estan a l'altura d'aquest moment crític", ha dit Feijóo aquest dimarts a la tarda en el cara a cara amb Sánchez al Senat. El líder de l'oposició ha instat Sánchez a "cercar suport" en el PP, encara que ha avisat que "mai seran socis parlamentaris permanents", però sí "aliats del país". "Estic disposat a desgastar-me en el lloc en el qual em posin els ciutadans", ha dit Feijóo.

El líder dels populars ha carregat contra les mesures de l'executiu i l'anàlisi feta per Sánchez de la situació actual i ha retret les aliances del PSOE amb ERC, Bildu i Podem. "Ningú es pot creure que és més constructiu Bildu que el PP o que és més fàcil una taula de diàleg amb ERC que amb el PP o que el PP té més ocurrències que Podem", ha afirmat.

Feijóo ha reivindicat les propostes dels populars, que enviaran aquesta setmana a la Moncloa i ha esperat "tenir més sort que en les anteriors" amb la resposta de Sánchez. Per a Feijóo, la compareixença al Senat ja ha servit perquè Sánchez "torni a rectificar" amb l'anunci d'ajudes a empreses que utilitzen la cogeneració.

La resposta de Sánchez

l president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el PP de tenir com a únic projecte de país "fer fora al malvat Sánchez i al govern socialcomunista". Sánchez ha acusat Feijóo de no voler pactar realment amb el PSOE, d'actuar només en benefici de les grans corporacions i energètiques i de tenir la mà estesa únicament per "empènyer el govern al precipici cada cop que té ocasió". "Fracassarà com va fracassar Casado en el seu intent d'enderrocar la coalició", ha afirmat.

Sánchez ha argumentat que, a més, no es pot pactar amb el PP perquè fa propostes "que manquen de rigor tècnic". El president espanyol ha opinat que el líder de l'oposició actua amb "insolvència" i "mala fe".

El cap de l'executiu ha dit que els últims mesos de Feijóo al capdavant del PP "no avalen aquesta imatge de bon gestor que diu tenir durant els últims 13 anys" governant a Galícia. "Vostè no té un pla ni res que s'hi assembli", ha dit Sánchez, que ha criticat les propostes dels populars.

Mesures d'estalvi

Pedro Sánchez ha aprofitat la seva intervenció per anunciar que s'aplicarà la compensació per l'excepció ibèrica a les empreses que utilitzen la cogeneració. Sánchez ha explicat que això beneficiarà sectors com la ceràmica, paperera, tèxtil o de fertilitzants i que l'impacte serà a una indústria que representa el 20% del PIB. Fonts del PP han reaccionat a l'anunci reivindicant que els populars ja ho havien proposat fa dies i consideren que Sánchez "torna a trobar inspiració en les propostes del PP". El líder del PSOE ha avançat que caldrà adoptar-ne més mesures d'estalvi, però ha afirmat que "no seran dramàtiques".