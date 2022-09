El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es reuneixin "amb urgència" i pactin la renovació del CGPJ, bloquejada des de fa més de tres anys i mig. En el discurs de l'acte d'obertura de l'any judicial, celebrat aquest dimecres amb presència del rei Felip VI, Lesmes ha demanat que s'assoleixi a una "solució definitiva" en "les pròximes setmanes" perquè la situació de la justícia és "insostenible". En cas que no s'acordi la renovació, el president del CGPJ ha demanat que es restitueixin totes les competències a l'òrgan.

"Si la crida que faig avui no és atesa, caldrà reflexionar sobre l'adopció d'una altra mena de decisions que ni volem ni ens agraden", ha avisat Lesmes. Fonts del CGPJ han precisat que una d'aquestes decisions podria ser la dimissió de Lesmes en qüestió de setmanes.

El president del Poder Judicial ha reiterat que la situació del Tribunal Suprem és "límit" i ha criticat el fet que s'hagi habilitat el CGPJ a renovar dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC), però no a fer nomenaments al Suprem. Lesmes ha afirmat que els efectes de la norma que limita les funcions del CGPJ són "devastadors" a l'alt tribunal.

"És un greuge no només per tota la Justícia, sinó fonamentalment per als mateixos ciutadans", ha dit Lesmes, que ha afirmat que "la confiança en el sentit del deure" dels responsables polítics "ha desaparegut i els danys derivats de la no renovació no només es reverteixen sinó que s'agreugen".

Lesmes ha urgit a la renovació, que s'ha de fer amb "urgència i de conformitat amb la legislació vigent, sense que es pugui supeditar per cap força política a successives condicions que impedeixen el compliment del clar mandat constitucional del termini, que no admet interpretacions".

"Un cop complert aquest deure de renovació que imposa la nostra normal fonamental, i només aleshores, serà hora sens dubte d'abordar altres debats, com el que afecta la forma de designació dels membres de l'òrgan de govern dels jutges", ha dit. Lesmes ha apuntat que "la reforma és ineludible i s'haurà d'abordar amb la màxima urgència possible".

L'intent de "desjudicialitzar" el conflicte català

Per una altra banda, Lesmes, ha carregat contra "el recent discurs polític que defensa, sense més precisions, la desjudicialització" del conflicte català. "Existeix el risc que, de materialitzar-se aquesta anunciada desjudicialització el que s'acabi produint és una fugida de la llei o, el que és més greu encara, del principi d'igualtat en la seva aplicació", ha dit. Per a Lesmes, desjudicialitzar pot implicar "el triomf de la indissimulada pretensió d'impunitat de determinades categories de subjectes davant la resta dels ciutadans pel simple fet de la seva capacitat d'influència política".

Nomenament del TC

L'obertura de l'any judicial està enguany marcada per la proximitat del termini que ha fixat el govern espanyol perquè el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) nomeni dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) que tenen el mandat expirat. La reforma de la llei impulsada pel govern espanyol que regula el Poder Judicial els obliga a designar-los a tot estirar el dimarts 13 de setembre.

Demà dijous el CGPJ mantindrà una reunió extraordinària per abordar aquests nomenaments, però l'oposició d'una part del bloc conservador a acatar el termini imposat per l'executiu de Pedro Sánchez dificulta la possibilitat d'acordar els dos noms. Són necessaris els vots favorables de tres cinquenes parts dels vocals -dotze vots- per aprovar-los.

Absència del fiscal general

El nou fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, no ha assistit a l'acte perquè ha donat positiu en covid-19. Té símptomes lleus i es troba bé. En substitució de García Ortiz, ha presentat la memòria del ministeri públic la tinent fiscal del Tribunal Suprem, Maria Ángeles Sánchez Conde.