La cadena de supermercats francesa Carrefour ha explicat aquest dimecres que llançarà una cistella de la compra de 30 productes bàsics a 30 euros per afavorir a l'estalvi dels consumidors en un context d'inflació rècord, tal com proposava la vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz. El director executiu de la distribuïdora a l'Estat, Alexandre de Palmas, ho ha anunciat en un missatge a Twitter.

Carrefour no s'ha esperat als resultats de la reunió entre distribuïdores, associacions de consumidors i el govern espanyol de dilluns que ve i ha anunciat que la cistella de 30 euros estarà disponible des del 12 de setembre al 8 de gener. Els productes que s'oferiran seran d'ús habitual a les llars com ara conserves, pasta, oli i cafè així com una selecció de drogueria, neteja i perfumeria.