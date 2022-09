El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) s'ha limitat en el ple extraordinari d'aquest dijous convocat per abordar la designació dels dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) a acordar les normes per triar-los. A instàncies de vocals del bloc conservador, el ple ha retardat la decisió sobre els nomenaments. La reforma de les funcions del CGPJ impulsada fa uns mesos pel govern espanyol per permetre renovar el TC obliga l'òrgan a designar els dos nous magistrats abans de dimarts 13 de setembre, però l'oposició d'una part del CGPJ a acatar el termini imposat per l'executiu de Pedro Sánchez podria provocar el seu incompliment.

La reunió d'aquest dijous ha acabat sense una nova data per al ple del CGPJ, a menys d'una setmana que venci el període fixat per la llei. El ple ha acordat que la convocatòria d'un ple per decidir-ho es farà "quan ho acordi el president per iniciativa pròpia o ho sol·licitin almenys cinc vocals". La sol·licitud de convocatòria haurà d'incloure els noms de dos candidats. Un cop convocat el ple, els vocals podran presentar propostes de candidats fins al mateix moment d'inici de la sessió. Les propostes acompanyaran el currículum dels candidats i els vocals podran votar-ne màxim dos en cada votació. Si cap candidat obté els vots necessaris, no serà impediment perquè es tornin a proposar els mateixos noms. Entre les regles consensuades, es referma que seran necessaris els vots favorables de tres cinquenes parts dels vocals -dotze vots- per aprovar els nomenaments per substituir els magistrats del TC que tenen el mandat caducat des de fa gairebé tres mesos. El president del CGPJ, Carlos Lesmes, va afirmar dilluns que hi havia candidats suficients, però que acordar aquesta mena de nomenaments té "dificultat". La Moncloa "no contempla" l'incompliment La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha afirmat que l'executiu "no contempla" que el CGPJ incompleixi el termini per nomenar els dos nous magistrats del TC. "No podem esperar d'aquells que vetllen pel compliment de les normes, que incompleixin la llei. Esperem que compleixin amb la seva obligació i nosaltres també ho farem", ha dit Rodríguez en una atenció als mitjans, en què ha recordat que l'executiu també ha de fer dos nomenaments al TC.