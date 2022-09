L'Audiència Nacional ha admès a tràmit la demanda per espionatge presentada per l'expresident de la Generalitat Quim Torra i per l'ex vicepresident del Parlament Josep Costa contra el govern espanyol. Torra i Costa denuncien l'executiu estatal com a presumptes víctimes d'espionatge a través dels seus telèfons mòbils amb el programa informàtic Pegasus. Els dos denunciants celebren l'admissió a tràmit, que consideren "un pas més" en el camí per "aconseguir als tribunals europeus" un condemna a l'Estat per "vulnerar" els seus drets fonamentals. L'Audiència Nacional ha donat cinc dies al Ministeri de Defensa perquè aporti tota la documentació que exigeix la demanda.

Torra i Costa denuncien l'executiu estatal per la intervenció, escolta, sostracció, recopilació, tractament, ús, difusió i emmagatzematge de la informació i comunicacions dels seus telèfons mòbils institucionals. Alhora consideren que també han estat espiats indirectament a través dels dispositius dels seus col·laboradors, companys o aliats a les institucions catalanes. La demanda la contestarà el Ministeri de Defensa perquè la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat varen al·legar que les funcions d'espionatge depenen d'aquest departament.