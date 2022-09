El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dilluns que si governa apostarà per "restablir la legislació i la cordialitat lingüística" a Catalunya i les comunitats on hi ha una llengua cooficial. En una entrevista a la COPE, ha insistit que "el fet que el castellà no sigui llengua curricular a Catalunya és il·legal, i el govern ho sap". "Nosaltres hauríem recorregut aquest decret" per "suspendre'n la vigència i restablir l'ordenament jurídic en l'àmbit lingüístic a la docència catalana", perquè "hi ha doctrina constitucional que assenyala que com a mínim el 25% de les classes han de ser en castellà".

Segons Feijóo, el govern espanyol hauria d'haver recorregut al Tribunal Constitucional (TC) la llei del català a l'escola. Si no ho ha fet, ha dit, és pel "pacte entre l'independentisme i el partit de Sánchez" on "la Constitució no és un requisit, sinó una orientació".