El Ministeri de Sanitat ha notificat una tercera mort per la verola del mico a l'Estat en l’informe d’actualització de dades, que assenyala que hi ha 7.037 contagis confirmats, dels quals 219 han necessitat hospitalització. A Catalunya, els casos pugen a pugen a 2.119, segons la Generalitat.

En l’actualització de dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE) figura que dos dels contagiats amb la verola del mico van morir a finals de juliol per meningoencefalitis, als quals cal sumar-hi un tercer «amb infecció concomitant amb la verola del mico per altres causes».

L’últim informe detalla que 6.890 dels contagis notificats s’han registrat en homes i 147 en dones, amb edats compreses entre els 7 mesos i els 88 anys, tot i que la mitjana d’edat se situa entre 31 i 44 anys.

El Ministeri de Sanitat ha precisat que només es disposa de la data d’inici de símptomes en 6.730 casos, els primers dels quals va ser el 26 d’abril i l’últim l’11 de setembre, i adverteix que hi ha un retard en la notificació de casos a la plataforma SiViEs (Sistema de vigilància), per la qual cosa demana que s’interpreti amb «prudència» la corba epidèmica.

A més Sanitat revela que dels 5.372 contagis sobre els quals hi ha informació, 487 (9,1%) van presentar complicacions al llarg del seu procés clínic i cita entre les més freqüents les úlceres bucals i les infeccions bacterianes secundàries.

L’informe detalla també que 5.407 de 5.620 casos amb informació disponible eren homes que mantenen sexe amb homes (96,2%), mentre que no es disposa d’informació en 1.417 contagis.

La majoria de contagis, durant relacions sexuals

En el 92,9% dels 4.570 casos amb informació disponible, el mecanisme de transmissió va ser per contacte estret en el context d’una relació sexual i en el 7,1% per contacte estret no sexual. Un cas està associat a exposició ocupacional en l’àmbit sanitari i en els 2.467 casos restants la informació està pendent, no s’especifica o no està disponible.

Fins aquest divendres, Espanya continua sent el país europeu amb més contagis seguit de França (3.833), Alemanya (3.551), el Regne Unit (3.407), els Països Baixos (1.209) i Portugal (898).

A nivell mundial s’han notificat un total de 37.148 casos confirmats de verola del mico en països no endèmics, i són els Estats Units (23.117), el Brasil (6.649),el Perú (2.054), el Canadà (1.338) i Colòmbia (1.260) els països més afectats.