El president andalús, Juanma Moreno, ha convidat els empresaris catalans a instal·lar-se a Andalusia després que aquesta comunitat hagi decidit suprimir l'impost de patrimoni. "Als empresaris catalans els dic que aquí està la seva terra", ha afirmat aquest dimarts en una intervenció en un fòrum organitzat a Sevilla. Segons Moreno, "hi ha arguments de sobra" perquè es traslladin a Andalusia. "A Catalunya hi ha impost de successions. Aquí no. A Catalunya hi ha impost de patrimoni. Aquí no. A més, aquí no ens independitzarem mai perquè som orgullosament part d'Espanya", ha dit Moreno.

La Generalitat ja ha censurat les paraules de Moreno. Durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patricia Plaja, ha demanat al president andalús que "deixi els catalans en pau". "Catalunya decidirà els seus impostos tenint en compte les necessitats de la ciutadania". "No entrarem en una subhasta populista que no aporta res", ha afegit. A banda d'aquesta invitació, la decisió de Moreno, que governa amb majoria absoluta del PP, d'eliminar l'impost de patrimoni per competir amb Madrid ha generat polèmica. El govern espanyol ha criticat la decisió, que també han censurat els partits de l'esquerra.