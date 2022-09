Renfe s’ha vist obligada a canviar la seva política de reserva de plaça en els trens de Mitjana Distància a causa dels abusos que diversos usuaris estaven cometent des de l’entrada en vigor dels abonaments gratuïts el passat 1 de setembre. Una mesura impulsada pel Govern central per combatre la inflació i el preu disparat de l’energia que està beneficiant molts viatgers habituals amb tren, però que també han donat peu a la picaresca.

En les últimes setmanes, molts usuaris han tingut problemes a l’hora de reservar els seus seients en els trajectes de Mitjana Distància. I és que el sistema, a diferència del que passa a Rodalies, permet reservar plaça i no presentar-s’hi sense cap penalització, cosa que moltes persones han aprofitat incorrectament reservant plaça a diversos trens per agafar el que més els convingui, bloquejant així seients que acaben anant buits.

Aquestes reserves fantasma han permès als viatgers amb menys escrúpols bloquejar seients en diversos horaris per agafar després el tren que més els convenia o, fins i tot, ni tan sols fer cap trajecte. La pràctica s’ha anat estenent fins a provocar seriosos problemes en trajectes regionals a Galícia i Castella-la Manxa, tal com han denunciat centenars d’usuaris a les xarxes socials.

Canvis en el sistema

En vista de la situació, Renfe ha decidit intervenir-hi. Des de divendres passat, la companyia està aplicant mesures per evitar el «mal ús» dels abonaments gratuïts. Es tracta de dues restriccions principals: d’una banda, permetre un màxim de quatre formalitzacions (reserves) al dia i, de l’altra, que no es puguin reservar diverses anades fins que no s’hagi completat la tornada.

Així mateix, l’operadora ha fet una crida a la responsabilitat a tots els usuaris, ja que el «mal ús» dels títols genera un perjudici per a altres ciutadans.