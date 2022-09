El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, apunta en una entrevista al diari nord-americà 'Politico' que els catalans han de ser pacients sobre la negociació entre els dos executius, perquè el diàleg "necessita temps". "Això no significa que no encarem el diàleg per posar solucions sobre la taula", ha dit, però "és important que el moviment independentista parli clar als seus ciutadans" per dir-los que "necessitem trobar alternatives, solucions diferents per resoldre aquesta crisi", ha afirmat. En aquest sentit, ha assegurat que la seva estratègia a Catalunya té com a objectiu buscar "estabilitat, normalitat i coexistència".

Sánchez es troba a Nova York per participar en l'Assemblea General de l'ONU. Ha coincidit a la ciutat amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en una altra entrevista admet que el diàleg requereix "temps", perquè aquesta "no és una qüestió que es pugui resoldre en dos o tres mesos".