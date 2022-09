La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo s'ha desmarcat del PP en la votació d'una proposició no de llei (PNL) de Vox que reclamava aplicar el 155 a Catalunya "de forma duradora i sostinguda en el temps" per la situació "d'opressió" lingüística que considera que pateixen els castellanoparlants. La diputada dels populars ha trencat la disciplina de vot del seu partit al ple d'aquest dijous al Congrés, ja que el PP s'ha abstingut. La PNL de Vox no s'ha aprovat. Només ha obtingut els vots a favor de Vox, Cs, els dos diputats exmembres d'UPN, Fòrum Astúries i l'exdiputat de Cs adscrit al mixt a més d'Álvarez de Toledo.