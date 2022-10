PSOE i Podem han arribat a un acord per aprovar el projecte de llei de pressupostos generals de l'estat, segons han informat les dues parts. L'acord es formalitzarà aquest dimarts en una reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. Posteriorment, serà sotmès al Consell de Ministres per a la seva aprovació. El projecte de pressupostos incorporarà la "major despesa social de la història" per reforçar l'estat del benestar, garanteix el poder adquisitiu dels pensionistes i busquen millorar les condicions laborals i salarials dels treballadors públics.

Les mateixes fonts han indicat que algunes de les partides que es veuran reforçades amb aquest projecte són les de sanitat i especialment l'atenció primària; la d'educació, dependència o la de beques. Per últim, els comptes incorporaran fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per orientar l'economia espanyola cap a un model "més digital, més verd i més productiu".