El gest de posar-nos la mascareta al pujar al metro, al bus o a un taxi s’hauria de mantenir encara un temps. És, almenys, l’opinió de dos dels experts més grans en la pandèmia de covid-19 que hi ha actualment a Espanya: la viròloga i immunòloga Margarita del Val i l’epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón. Tots dos han «refredat» aquest dimecres el debat sobre retirar la mascareta del transport públic durant les segones jornades científiques de la plataforma interdisciplinària Salut Global del CSIC, que Del Val coordina junt amb l’investigador del CSIC, Iñaki Comas, i en les qual ha participat com a ponent Simón.

Segons ha explicat Margarita del Val, la pandèmia ha entrat ara en una nova fase en què cal concentrar-se «en les persones i en les situacions de risc». En aquest sentit, el transport públic i especialment els cotxes compartits», suposen una d’aquestes situacions de risc en les quals considerar protegir-se. «En el transport públic pot ser un punt en el qual entrar en contacte molta gent diferent», ha apuntat del Val. El també coordinador de les jornades, l’investigador del CSIC a l’Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC), Iñaki Comas, tampoc veu necessari treure-les ara. «En èpoques de molta transmissió és millor mantenir-la en determinats ambients. Cal tenir una ment dinàmica», ha dit.

De la mateixa opinió és Simón, que ha recordat que és un mecanisme de protecció dels vulnerables i d’aquells que no poden elegir el no utilitzar-lo. «El mateix risc hi ha en un concert massiu que al metro, però el metro hi ha molta gent que l’ha d’agafar obligatòriament», ha dit. «La ponència d’alertes pensa que és molt millor mantenir-la un temps fins a veure com evoluciona la pandèmia. Sent l’únic lloc on ara mateix s’exigeix, crec que podem aguantar-la».

S'acabarà la pandèmia aviat?

Precisament, cap on va la pandèmia de covid-19 ha sigut una altra de les grans preguntes a les quals s’han enfrontat els experts i, de nou, tots han estat d’acord: a la tardor tornen a pujar els casos (una cosa que ja s’està deixant veure tot i que amb repunts molt lleus) però l’hivern hauria de ser «més tranquil» que els anteriors. Així ho ha avançat Del Val, Comas i també Simón. «Podem esperar que el virus tingui algun repunt. Gràcies al fet que gairebé tota la població està vacunada, la malaltia és molt menys greu ara però no vol dir que no hi hagi casos si augmenta la transmissió i entre aquests alguns s’hospitalitzin», ha vaticinat l’epidemiòleg.

El què vindrà després i si som a les portes del final de la pandèmia és una altra cosa que s’ha de veure. «A mitjasn, finals de la tardor serà el moment de valorar amb certesa el que pot passar i com podem enfrontar-nos al que quedi de pandèmia o epidèmia l’any que ve», ha comentat Simón. Tot dependrà, i així ho han repetit els experts congregats al Museu de les Ciències Príncep Felip, de si òmicron acaba mutant prou. «La majoria de variants que van sorgint no van enlloc, però algunes podrien anar a algun lloc i a partir d’allà haurem de prendre decisions», ha finalitzat.