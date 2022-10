Un cop al cap a Andrés Cortabitarte, un del dos acusats al judici per l’accident de l’Alvia del 24 de juliol de 2013, i les protestes dels lletrats per l’organització de la vista, van marcar ahir a Santiago l’esperat inici d’aquesta vista oral.

El moment més tens va tenir lloc al final de la primera sessió del judici, quan Quan Andrés Cortabitarte, exdirectiu d’Adif, va ser colpejat ja gairebé fora de l’edifici per una de les víctimes, una agressió que va estar precedida d’insults des que va sortir. La seguretat es reforçarà, va dir el Tribunal Superior de Justícia de Galícia.

Els acusats són dos, el maquinista Francisco José Garzón Amo, i Andrés Cortabitarte, exresponsable de la seguretat en la circulació en aquells dies. L’arrencada de la sessió va estar marcada per les protestes de molts dels lletrats davant les decisions de la jutgessa María Elena Fernández Currás respecte a determinades qüestions processals, com l’emissió en directe del judici, l’ordre de les testificals o la disposició i presència dels advocats a la sala de vistes. Des de l’Advocacia de l’Estat van sol·licitar, per exemple, la presència de més d’un lletrat. «Jo també voldria tenir un jutge de suport o dos», els va respondre la magistrada, que va admetre debat en aquesta qüestió. Un altre dels esculls del judici va ser la retransmissió en directe de l’acció penal. Diversos advocats que representen a les víctimes van protestar perquè podria «afectar o condicionar les declaracions dels perits i dels testimonis». Resposta de la magistrada: «Ja van declarar gairebé tots en instrucció, ja se sap què diran. No es vulnera el dret de cap de les parts ni tampoc el de les víctimes».