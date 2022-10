La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha portat aquest dijous al matí els pressupostos generals de l'Estat de 2023 al Congrés. Montero els ha entregat a la presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, i els presentarà posteriorment en roda de premsa després que dimarts el Consell de Ministres donés llum verda als comptes públics pactats entre PSOE i Unides Podem. Quan acabi el ple d'aquest dijous, la Mesa del Congrés qualificarà el projecte de pressupostos, es reunirà la Junta de Portaveus per abordar el calendari de tramitació dels pressupostos i, finalment, la Mesa aprovarà els temps que seguiran els comptes a la cambra baixa.

D'aquesta manera, els comptes públics s'enfrontaran ara a la negociació amb els grups parlamentaris. El PP ja els ha criticat i ERC ha avisat que caldrà que l'executiu "suï" per aconseguir el seu suport. Aliats de la investidura com EH Bildu han reclamat a Montero que aposti clarament per la majoria progressista i no miri a la dreta per tractar d'aprovar-los.

Els pressupostos preveuen una despesa social rècord amb 266.189 milions d'euros, sis de cada deu euros del projecte. Entre les mesures que inclouen hi ha la revalorització de les pensions amb l'IPC, la gratuïtat de Rodalies tot l'any vinent o una prestació de criança de 100 euros al mes per a famílies amb menors de 0 a 3 anys.