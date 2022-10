El president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha anunciat aquest diumenge que demà dilluns formalitzarà la seva dimissió. La renúncia al càrrec arriba després d'haver constatat que no hi ha acord per renovar el CGPJ.

En un comunicat i també en un vídeo difós a les xarxes, Lesmes ha assenyalat la falta d'entesa del govern espanyol amb l'oposició "per a la renovació o devolució de competències a l'òrgan de govern dels jutges" com a motiu de la seva decisió. "Perduda tota esperança de rectificació i davant del patent deteriorament del TS i del CGPJ, que no puc evitar, la meva presència al capdavant d'aquestes institucions manca ja d'utilitat", ha afirmat. Lesmes té previst reincorporar-se a la carrera judicial activa a la Sala Tercera del TS, que té ara mateix nou vacants. Hores després, s'ha conegut que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acceptat la petició del president espanyol, Pedro Sánchez, per reunir-se aquest dilluns a la Moncloa per debatre la dimissió de Lesmes. Me reuniré con @sanchezcastejon mañana en La Moncloa. Allí está desde julio mi oferta de pacto para garantizar la independencia de la Justicia como pide la UE y, aunque lamento que se haya tenido que llegar a la renuncia del presidente del TS, acudiré con la mejor disposición. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 9 de octubre de 2022 Feijóo ha reiterat la seva oferta de renovació de la cúpula judicial espanyola, caducada des de fa anys. "Encara que lamento que s'hagi hagut d'arribar a la renuncia del president del TS, hi aniré amb la millor disposició", ha dit.