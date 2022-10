El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dit aquest dilluns que la dimissió del president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, és “responsabilitat única i exclusiva del Partit Popular”. Marlaska ha acusat als de Feijoó de “tenir segrestat” el màxim òrgan judicial espanyol i de “ser rebels a la Constitució”. Ha afegit que la situació “és complexa” i crea una situació de desconfiança en les institucions. Sobres les presumptes escoltes que el seu ministeri va fer als CDR entre 2017 i 2019 publicades per 'La Directa', el ministre ha dit que a l’estat espanyol no es persegueixen ideologies sinó fets delictius i que, en tot cas, les limitacions de drets fonamentals sempre es fan sota les ordres d’un jutge.

“El PP ha tingut a la institució segrestada aquests quatre anys”, ha declarat el ministre de l’Interior en declaracions als mitjans de comunicació a la sortida de l’acte del Dia de la Policia Nacional celebrat al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB).

Marlaska ha titllat el comportament del PP respecte a aquesta qüestió de “voluntat manifesta d’incompliment de la legalitat i de la Constitució”. Ha afegit que “la situació ara és complexa” i que va en detriment de la confiança dels ciutadans en les institucions.

Es persegueixen delictes, no ideologies

Quan se li ha preguntat per les presumptes escoltes que el seu ministeri va fer a membres dels CDR entre el 2017 i el 2019, Marlaska no n’ha fet un reconeixement explícit però ha comentat que “evidentment”, quan les forces de seguretat de l’Estat limiten algun dret fonamental, ho fan sempre sota “les ordres directes de l’autoritat judicial”.

Marlaska ha afegit que “en un estat democràtic com Espanya només es persegueixen fets delictius, no ideologies”.

Càntics que no ajuden i que queden en mans de la justícia

Marlaska també ha comentat la cançó que un grup va interpretar en un festival organitzat per Vox el dissabte i que feia referència a “tornar al 36” i es burlava del feminisme i del col·lectiu LGTBI. Preguntat sobre si creu que el cant constitueix un delicte, ha declarat: “Al meu entendre està molt a prop de ser un delicte d’odi, però deixem que la fiscalia actuï. En tot cas, no crec que aquest tipus de cançons ajudin a construir un país. Son perilloses i preocupants. La societat ha de fer-hi front amb accions com es fa amb el radicalisme. Perquè això és radicalisme. Hem de contrarestar amb arguments i narratives perquè ens hi estem jugant molt: la possibilitat de seguir vivint en una societat democràtica”.

En el mateix sentit ha parlat sobre els càntics masclistes del col·legi major Elias Ahúja. “Educació, educació i educació. No em serveix només que demanin perdó. Calen actituds i comportaments de canvi”, ha dit.

Diàleg i estabilitat a Catalunya

En demanar-li si comparteix el diagnòstic que va fer el dissabte l’exsecretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, dient que el procés havia “acabat”, Marlaska ha contestat que el govern de Pedro Sánchez vol oferir dues coses a Catalunya. “Diàleg, diàleg i diàleg”, ha dit, per una banda, “i donar estabilitat a la societat". És l’única manera d’anar endavant”, ha completat.