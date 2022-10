Hi va haver un temps en què la desfilada militar del 12-O era règia i es complia punt per punt, com mana la tradició. Tanmateix, les últimes parades de les Forces Armades inclouen moments tensos i, per descomptat, virals. La bandera d’Espanya que s’hissa en la desfilada i que porta sempre un paracaigudista ja va ser notícia el 2019, quan el soldat es va estampar contra un fanal quan intentava aterrar. Aquest any, la ‘rojigualda’ ha tornat a tenir un altre contratemps.

El moment més tens de la desfilada nacional ha tornat a estar protagonitzat per un paracaigudista de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme encarregat de portar la bandera. Sota la presidència dels reis i la infanta Sofia, i per primera vegada sense la màxima representació del poder judicial. Davant la mirada de 4.000 militars dels tres exèrcits i de la Guàrdia Civil més una representació d’altres organismes de la Seguretat de l’Estat. Al soldat Óscar García, encarregat de desplegar la tela de 54 metres quadrats, se li ha enrotllat la bandera a la cama i ha hagut de fer diferents maniobres per salvar la situació i no acabar com l’accidentat aterratge del 2019. A un paracaidista se le enrolla la bandera en la pierna en el desfile del #DiaDeLaFiestaNacional pic.twitter.com/SCXtuPhffG — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 12 de octubre de 2022