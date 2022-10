El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha nomenat aquest dijous el magistrat de caire progressista Rafael Mozo com a substitut provisional de Carlos Lesmes al capdavant de l'òrgan de govern dels jutges. Mozo presidirà la institució fins que el govern espanyol i el PP arribin a un acord per renovar-la. El ple extraordinari, que ha començat a 2/4 de 5 de la tarda, tenia com a objecte central la substitució interina de Lesmes. El vicepresident del Tribunal Suprem Francisco Marín Castán, també interí, s'apuntava com a persona per ocupar els dos càrrecs mentre duri el bloqueig polític de la renovació, però part dels vocals no donaven suport a aquesta opció. Mozo, en canvi, ha comptat amb 16 vots a favor, 1 en contra i 1 absència.

En una nota que ha fet pública el CGPJ s'especifica que Mozo ha estat triat per ser el vocal de més edat dels que integren el consell. El ple ha acordat que el president per suplència exercirà les funcions que li són pròpies "amb moderació i voluntat de consens", així com que exposarà prèviament davant del ple les decisions que projecti adoptar en matèries que no siguin de gestió ordinària "per procurar assolir el major acord possible sobre la decisió final". També s'ha acordat que les comissions legals del CGPJ mantinguin la composició actual, amb excepció de la Comissió d'Assumptes Econòmics, a la qual s'incorporarà el o la vocal procedent de la Carrera Judicial de més edat que no presideixi cap altra comissió legal. L'acord ha estat adoptat amb el vot a favor de 16 dels 18 vocals presents al ple. El vocal Wenceslao Olea ha votat en contra i ha anunciat la formulació d'un vot particular. La vocal Mar Cabrejas s'ha absentat del ple durant el debat i la votació d'aquest punt. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van acordar dilluns "fer un últim intent" de negociació per renovar el CGPJ, en una reunió de tres hores a la Moncloa mantinguda després de la dimissió de Lesmes. Ambdós líders coincidien que la marxa del president del CGPJ "agreuja" la "profunda crisi institucional" del poder judicial i s'emplaçaven a trobar una "solució ràpida". El bloqueig en la renovació del CGPJ, comporta, de retruc, el bloqueig en la renovació parcial del Tribunal Constitucional, atès que els magistrats de l'òrgan de govern dels jutges, enfrontats en els blocs conservador i progressista, tampoc es posen d'acord sobre els dos noms que han de triar per formar part del cos d'àrbitres de la Carta Magna.