El PSOE es manté en primera posició en intenció de vot, segons el baròmetre d'octubre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Els socialistes amplien la distància amb el principal partit de l'oposició i se situen quatre punts per sobre. El partit liderat per Pedro Sánchez obtindria el 32,7% dels vots (3,5 punts més que al setembre) i els populars el 28,7% (dues dècimes més). Al juliol el CIS va augurar per primer cop una victòria dels d'Alberto Núñez Feijóo, però el PSOE torna a situar-se com a guanyador d'uns comicis a l'estat espanyol per segon mes consecutiu i amb el millor avantatge de tot l'any. Al setembre el CIS ja va decantar-se de nou per una victòria socialista, però només per set dècimes.

D'altra banda, el CIS d'octubre augura una reculada de Vox, que perd un punt i mig en relació al setembre amb el 8,8% dels vots. Unides Podem continua en tercera posició amb el 12,7%, només una dècima menys que el mes anterior. Pel que fa a Cs, el partit liberal perd una dècima i se situa en el 2,7%. Variacions en l'independentisme ERC obté tres dècimes menys a l'octubre i se situa en el 2,4%. Junts en perd una i obté l'1,4%. La CUP també retrocedeix tres dècimes fins al 0,5%. Entre els tres partits, l'independentisme recula set dècimes.