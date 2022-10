El vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Wenceslao Olea ha presentat un recurs on reclama la suspensió cautelar urgent del nomenament del president interí de l'òrgan de govern dels jutges, Rafael Mozo, que substitueix el dimitit Carlos Lesmes. Argumenta –en la línia de l'informe que va presentar el mateix Lesmes abans de plegar- que la llei obliga al fet que el president del CGPJ sigui la mateixa persona que ostenta la presidència del Tribunal Suprem, cosa que no passa des de dijous passat, quan es va votar el nomenament de Mozo com a president del CGPJ i de Francisco Marín Castán com a president en funcions del Tribunal Suprem.

El recurs de Wenceslao Olea –considerat membre del sector conservador- se suma a la demanda que també ha interposat el secretari general del CGPJ, José Luis Benito, pels mateixos motius. Tot plegat mentre es manté el bloqueig del sector conservador al nomenament dels dos magistrats del Tribunal Constitucional que li pertoca nomenar, i mentre continua sense arribar l'acord entre el PP i el PSOE que ha de fer possible renovar el CGPJ. Un cop presentada la demanda, la secció sisena de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem disposa de 48 hores per decidir si adopta les mesures cautelaríssimes i urgents que li demana Olea i suspèn el nomenament de Mozo, o bé si les desestima per a un estudi amb més profunditat de la demanda. Previsiblement, diversos magistrats d'aquesta sala s'hauran d'apartar de la decisió perquè van donar suport a l'informe de Lesmes que apuntava al fet que Marín Castán assumís alhora les presidències del CGPJ i del Suprem.