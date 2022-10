El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a retirar els pressupostos generals de l'Estat de 2023 i "refer-los", ja que els considera "ficticis". "Necessitaria això per reconciliar-se amb la realitat", ha dit aquest dimarts a la tarda en el cara a cara al Senat. Segons Feijóo, els comptes públics per a l'any que ve són una "hipoteca" que considera "inacceptable" per a les pròximes generacions. "Un pressupost és bo si és rigorós, creïble, si serveix per créixer, crear llocs de treball i atraure inversions. I aquest no ho fa", ha criticat el líder de l'oposició, que ha vaticinat que aquests comptes públics "seran els últims" de Sánchez com a cap de l'executiu.

"La millor decisió econòmica per a Espanya és canviar el govern", ha defensat. Feijóo s'ha preguntat si el fet que l'executiu espanyol "hagi fallat sempre en les seves prediccions" és "insolvència o mala fe" i ha criticat la "divisió i debilitat" de la coalició. Feijóo ha acusat Sánchez d'estar preocupat únicament de les pròximes eleccions. "Deixi's de mantres infantils amb la vista posada en els pròxims comicis", ha demanat el president del PP, que ha contradit el cap de l'executiu pel que fa a l'evolució de la situació econòmica. "Aterri. Vivim un moment molt delicat i res indica que millori a curt termini", ha afirmat. El president del PP ha criticat que Sánchez hagi "presumit" per la situació de l'estat espanyol i de les mesures del govern. Feijóo ha lamentat que el govern espanyol estigui "endossant" deute públic a la ciutadania i no estigui abaixant més impostos. A més, segons el líder del PP, Sánchez està "esprement" les classes mitjanes i treballadores "amb l'impost més invisible que és la inflació". "De quina justícia social ens parla?", ha dit. Pactes amb l'independentisme Feijóo també ha carregat contra les aliances de Sánchez amb l'independentisme. "Jo no pactaré amb l'independentisme perquè els nens no puguin aprendre espanyol a Espanya", ha afirmat el líder del PP, que ha assegurat que això és "quelcom que els distingeix". "Per això jo no estic preocupat per les pròximes eleccions", ha afirmat.