El magistrat instructor de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha acordat l'arxivament provisional de la peça 27 de la macrocausa contra l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo, relacionada amb l'Operació Catalunya. Aquesta investigació partia d'una denúncia del propietari de l'agència de detectius privats Método 3, Francisco Marco, que acusava el comissari jubilat d'haver orquestrat una operació policial per destruir l'agència -rival de la de Villarejo, Cenyt- i de pretendre apropiar-se d'informació vinculada amb l'independentisme que estava en mans de Método 3. La peça s'origina després dels registres a l'agència produïts quan va sortir a la llum la gravació del cas La Camarga.

En una interlocutòria a la qual ha tingut accés l'ACN, García Castellón sosté que la peça 27 se solapa amb altres causes i que la investigació no ha destapat indicis de criminalitat. La decisió del magistrat instructor arriba després de la declaració com a perjudicat de Julián Peribánez, exdetectiu de Método 3 que va participar en la gravació a Victoria Álvarez, l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola.

García Castellón argumenta que ja es jutja Villarejo per presumpte apoderament de documentació en la peça 3 de la macrocausa i que en relació amb la peça 27 no s'ha pogut constatar un encàrrec concret. L'instructor també defensa que, a més, als jutjats de Barcelona ja s'ha encausat l'existència de gravacions com la del restaurant La Camarga i que mantenir oberta la peça podria vulnerar el principi 'non bis in idem', que consisteix a no castigar la mateixa persona més d'un cop per uns mateixos fets.

Pel que fa a Peribánez, a qui Marco acusava de col·laborar amb Villarejo, García Castellón conclou que de la seva declaració no s'han desprès "elements indiciaris suficients per corroborar l'existència dels fets que s'investiguen". "Existeix una notable desconnexió entre els fets narrats en la denúncia, els relatats en les diferents declaracions practicades i els que van motivar l'obertura d'aquesta peça separada", diu el magistrat.

García Castellón afirma que després de les diligències dutes a terme en aquesta instrucció "no ha estat possible concretar els indicis de criminalitat que van donar lloc a la seva obertura i que tampoc s'aprecien noves diligències d'investigació que es puguin reputar com a pertinents, útils i necessàries". D'aquí que el magistrat acordi arxivar la peça provisionalment.