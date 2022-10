El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre portuguès, António Costa, es reuneixen aquest dijous a Brussel·les amb el president francès, Emmanuel Macron, per abordar el Midcat. Malgrat que inicialment la reunió s'havia anunciat a París, finalment es fa a la capital comunitària tot aprofitant que els tres líders participen després en la cimera europea. La trobada entre els tres líders està previst que comenci a les 11 hores i des de Moncloa confien poder convèncer el president francès, que fins ara ha estat molt reticent al projecte, de la necessitat de tirar-lo endavant.

Fonts de Moncloa apunten que Sánchez basarà la seva argumentació en el fet que el Midcat no només és positiu per a la UE, sinó també per a França. Un altre punt que remarcarà el president del govern espanyol és el suport al Midcat d'altres països, específicament Alemanya. En la trobada, l'executiu espanyol confia poder resoldre els dubtes que Macron ha expressat en diferents ocasions sobre la necessitat de la infraestructura.

Macron ha estat fins ara reticent a ressuscitar el Midcat en considerar que les interconnexions ja existents estan infrautilitzades i que, a més, és França la que exporta gas a l'Estat, no al revés, entre altres raons. Amb tot, fa un parell de setmanes, en el marc de la cimera informal que va reunir els líders europeus a Praga, va obrir la porta a trobar una "solució pragmàtica" amb Espanya i Portugal.

En canvi, Sánchez i Costa defensen la necessitat de desencallar la infraestructura per posar a disposició del nord d'Europa la capacitat de regasificació de la península Ibèrica.