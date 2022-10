El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous des de Brussel·les que ha assolit un acord amb el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, i el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, per "substituir el projecte del Midcat per un nou projecte que s'anomenarà 'corredor d'energia verda' entre la Península i França". Segons ha explicat Sánchez, es crearà una canonada submarina d'hidrògen verd que unirà Barcelona i Masella per connectar l'Estat i Portugal al mercat energètic europeu. Mentre duri la transició energètica, ha explicat el mateix president espanyol, aquesta canonada podrà transportar gas.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions abans de participar en el Consell Europeu i després de la reunió d'una hora que ha mantingut amb el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, i el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, inicialment pensada per intentar convèncer Macron de les virtuts del Midcat. El president espanyol ha comparegut davant els mitjans per anunciar aquest nou acord del corredor Barcelona-Marsella, que arriba "després de molts mesos de feina intensa entre els tres governs" i que permetrà, ha dit, "accelerar el procés d'interconnexió" entre la Península i Europa. L'acord, segons Sánchez, és una "molt bona notícia" que es concretarà els dies 8 i 9 de desembre abans de la cimera Euromed d'Alacant. Precisament els tres mandataris es tornaran a reunir a Alacant aquestes dates per definir tres qüestions fonamentals del projecte: "els terminis per a la inversió el repartiment de costos i el volum de recursos econòmics que caldrà implicar-hi". "Fem un exercici de solidaritat amb Europa que és coherent amb la nostra aposta per la transició ecològica", ha dit. Segons Sánchez, el nou projecte compleix les tres premisses que s'havien fixat els actors: "les interconnexions havien de ser coherents amb l'aposta per la transició ecològica; que la península Ibèrica pogués donar resposta a la demanda de solidaritat en la provisió alternativa de gas, i que les interconnexions fossin duals", és a dir, "que no només fossin per fonts d'energia com l'hidrogen, el gas i renovables, sinó que s'impulsés les interconnexions elèctriques". Regulació de l'emmagatzematge a la Península En la reunió a dos que han mantingut Sánchez i Costa, els dos mandataris també han assolit un acord sobre la 'solució ibèrica' que passa per "regular al marc ibèric l'emmagatzematge d'electricitat". Aquest, segons Sánchez, serrà "el segon pilar de la 'solució ibèrica' i que permetrà disposar duna reserva d'emmagatzematge d'electricitat a la Península". Consell Europeu Sánchez participa ara a una reunió del Consell Europeu que ha d'impulsar noves mesures contra la crisi energètica i on, entre altres, la comissió Planteja un model de compra conjunta de gas per part dels països membres que l'Estat "beu amb bons ulls". Segons el president espanyol s'està creant un gran consens europeu sobre la necessitat d'actuar de manera conjunta i establir regulacions al mercat del gas perquè no afecti com ha fet fins ara al preu de l'electricitat, és a dir, estendre 'l'excepció ibèrica' a tot Europa.