El govern central estaria disposat a reduir a la meitat la pena per sedició, segons publica aquest dilluns 'El País'. La idea buscaria homologar la legislació espanyola i l'europea ja que actualment la primera contempla una pena màxima de 15 anys, mentre que a Europa la mitjana es de sis anys. D'aquesta manera, es faria una reforma per reduir a la meitat les penes però no s'eliminaria el delicte ni es reduiria per sota d'aquesta mitjana europea. Segons el mateix diari, les negociacions entre el govern espanyol i ERC no han començat i només s'han produït converses informals sobre aquest assumpte.

Turull: "Creiem que la reforma que pertoca del delicte de sedició és la derogació" Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat que la reforma. Turull també ha alertat del risc que s'acabin penalitzant més àmbits de mobilització. Ha assegurat que no hi ha punt mig pel que fa al delicte de sedició i que el que s'hauria de fer és derogar-lo. Una opinió que, segons ha afegit, no és només de Junts. El secretari general de Junts s'ha referit a la interpretació que la justícia espanyola va fer del delicte de sedició per condemnar-lo a presó i ha afegit que la interpretació que es fa és "persecució a la mobilització". "Si ens volem adaptar als estàndards europeus, hem de derogar el delicte de sedició", ha insistit.