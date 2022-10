Una àmplia investigació internacional ha detectat una gran reserva de magma sota l’illa de La Palma, responsable d’alimentar l’erupció de l’any passat del Cumbre Vieja. Possiblement hi ha més bosses de magma en altres illes de l’arxipèlag canari, precursores potser d’altres erupcions.

L’Institut Vulcanològic de les Canàries (Involcan) va informar aquest dilluns de la troballa. Els resultats es van obtenir en una col·laboració científica amb investigadors de la Universitat de Granada i de l’Institut Trofimuk de Geologia del Petroli i Geofísica de la Reial Acadèmia de Ciències de Rússia, i s'han publicat a la revista ‘Scientific Reports’.

Aquest treball és fruit d’una relació multiinstitucional i internacional centrada a conèixer la dinàmica d’aquesta erupció. Per dur-lo a terme, "va ser necessari coordinar un treball de camp desplegant i mantenint estacions sísmiques, així com l’anàlisi posterior de dades sísmiques per interpretar el camí que va seguir el magma des de les profunditats fins a la superfície", expliquen des d'Involcan.

Relació amb l’erupció

La investigació es va iniciar paral·lelament al procés eruptiu i van permetre obtenir les primeres imatges 3D de l’interior de la Terra sota La Palma després de dues setmanes d’haver-se iniciat l'erupció, el 19 de setembre del 2021.

Abans de publicar-les, les imatges es van presentar i es van analitzar al comitè del Pla d’Emergències Volcàniques de les Canàries (Pevolca), amb la finalitat de fer un pronòstic sobre el procés eruptiu en curs i d’aquesta manera ajudar o contribuir a la gestió de l’emergència volcànica.

Entre els principals resultats d’aquest treball hi ha el fet que, per primera vegada, s’ha determinat l’existència d’una gran reserva de magma sota La Palma, que va alimentar el procés eruptiu de Cumbre Vieja del 2021, i que potencialment podrà alimentar processos similars en un futur.

A més, s’ha pogut constatar el camí seguit pel magma fins a la superfície, descobriment que ajuda a entendre la raó de l’alta sismicitat que va afegir més risc sobre la població.

Hi ha més magma en altres illes

Aquests resultats serveixen de model per a possibles erupcions en altres illes de l’arxipèlag canari, sobretot les que poguessin tenir lloc a Tenerife, perquè representa un canvi en el paradigma o model preestablert sobre l’estructura interior de les illes Canàries.

Segons Involcan, es constata la possible existència de grans reserves de magma sota les illes, i això significa que els possibles escenaris eruptius futurs poden tenir lloc més ràpidament i de manera més explosiva del que fins ara s’ha postulat amb models clàssics.

