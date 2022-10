L’Oliver, el nen de dos anys i mig que té un tumor cerebral, ha arribat a Barcelona aquest dimecres al migdia en un avió medicalitzat des de Cancún (Mèxic) per ser operat per un equip mèdic de l’Hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat. L'infant serà sotmès aquest divendres, dia 28 d’octubre, a una primera intervenció per implantar-li una vàlvula de derivació ventriculoperitoneal per tractar la hidrocefàlia amb què poder controlar la hipertensió intracranial.

El vol, que ha sigut ajornat diverses vegades, ha tingut un cost de prop de 200.000 euros. Una enorme quantitat de diners que ha pagat una persona, un empresari espanyol al qual ni tan sols el pare del petit, el malagueny Alejandro Romero, coneix personalment. Poc més se sap d’aquest generós mecenes. La informació que ha transcendit és que té un fill o filla d’una edat similar a la de l’Oliver, que és el que ha fet que el commogués la notícia fins al punt que decidís contactar amb la família. Posteriorment, els va ingressar els diners necessaris per a l’avió medicalitzat. També se sap que és espanyol i que viu o passa llargues temporades a Mèxic. I que només ha posat dues condicions per fer el pagament: mantenir-se en l’«anonimat» total i la factura del càrrec, que necessita per a Hisenda.