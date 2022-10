L’Oliver, el nen de dos anys i mig amb un tumor cerebral que va viatjar aquesta setmana a Barcelona per ser tractat ha sigut intervingut amb èxit a l’Hospital Sant Joan de Déu per solucionar un problema d’hidrocefàlia.

«Informem que ha finalitzat la primera intervenció planificada per al tractament de l’Oliver, en aquest cas, per resoldre la hidrocefàlia, i que el resultat ha sigut satisfactori», ha informat el centre sanitari en un comunicat. El nen ha sigut sotmès a una primera intervenció per implantar-li una vàlvula de derivació ventriculoperitoneal per tractar la hidrocefàlia amb què poder controlar la hipertensió intracranial.

Segons l’hospital, es preveu una segona intervenció, una vegada el pacient estigui preparat per fer-hi front, «previsiblement a finals de la setmana vinent», en la qual se li extirparà «parcialment o totalment el tumor molt agressiu de tronc cerebral que presenta». «Posteriorment, s’analitzarà el tumor per poder dissenyar el tractament oncològic més adequat», ha destacat Sant Joan de Déu.

Ajornaments

L’Oliver va arribar dimecres al migdia en un avió medicalitzat des de Cancún (Mèxic), on viu amb els seus pares. Després de diversos ajornaments, el vol, que ha costat prop de 200.000 euros i que ha pagat un empresari espanyol que prefereix mantenir l’anonimat, va aterrar a Barcelona cap a les 11.25 hores. A l’avió medicalitzat només hi podia viatjar el nen i un acompanyant, en aquest cas la mare de l’Oliver, la Lena.

És per això que el pare, Alejandro Romero, un malagueny que des de fa un any treballa com a instructor de busseig a Playa del Carmen, va agafar dilluns un vol regular fins a Madrid, on va arribar dimarts per enllaçar amb un altre avió fins a Barcelona, on va aterrar dimarts a la tarda.

Problemes per viatjar

Inicialment, la família va intentar volar sense èxit a Espanya en un avió comercial, al qual no els van deixar embarcar per l’estat de salut del menor i al no disposar d’un document mèdic que autoritzés el vol.

Els pares de la criatura el van portar a l’hospital el 13 d’octubre al notar que li costava caminar, estava apàtic, feble i havia perdut la gana. Allà li van fer diverses proves diagnòstiques que van concloure que l’Oliver tenia un tumor cerebral a la fossa posterior i també hidrocefàlia, és a dir, acumulació d’una quantitat excessiva de líquid cefalorraquidi al cervell.