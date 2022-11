La Fiscalia ha demanat al Ministeri de l'Interior més imatges de la tragèdia del 24 de juny a la tanca de Melilla, quan en un salt massiu d'emigrants africans repel·lit per les policies marroquina i espanyola van morir almenys 23 persones -xifra que algunes fonts eleven fins a la setantena. El ministeri públic manté oberta una investigació per aclarir els fets, i té sis mesos de termini per dur-la a terme, per bé que si cal es pot prorrogar. Entre d'altres caldrà aclarir si en el succés hi va haver morts en territori espanyol, extrem que el govern de Pedro Sánchez nega però que sosté un reportatge d'investigació de la cadena britànica BBC.

La teoria que algunes de les víctimes van morir en territori espanyol també la sostenen membres de la delegació de diputats del Congrés que aquesta setmana ha viatjat fins a la zona i ha visionat totes les imatges dels fets registrades per la Guàrdia Civil.