Diversos centenars de transportistes es manifesten aquest dilluns al matí al centre de Madrid en el primer dia d'aturada del sector. Els manifestants, convocats per la Plataforma en Defensa del Transport, han iniciat la marxa passades les 10 hores a Atocha, davant del Ministeri d'Agricultura, i acabaran la protesta a Nuevos Ministerios, on hi ha la seu del Ministeri de Transports. A la concentració, crits exigint la dimissió de la titular de Transports, Raquel Sánchez, i de la resta de l'executiu de Pedro Sánchez.

La concentració és menys multitudinària que la celebrada al març amb motiu de l'anterior aturada, però el president de la Plataforma, Manuel Hernández, ha avisat en una atenció als mitjans a l'inici de la concentració que malgrat ser titllats de minoria podria haver-hi desabastiment si l'aturada indefinida s'allarga. En aquest sentit, Hernández ha reclamat "responsabilitat" al govern espanyol i ha esperat que el Ministeri de Transports es posi en contacte amb ells. El president de la Plataforma ha explicat que no hi parlen des de dijous. "No volíem tornar a convocar una aturada, però estem veient que la involucració de l'administració està sent nul·la en la voluntat que la llei es compleixi", ha dit. Les principals associacions de camioners no secunden l'aturada i el Ministeri de Transports ha defensat reiteradament que els convocants són minoria i que el govern espanyol està complint els compromisos adoptats que van posar fi a l'anterior protesta del sector. Fonts del Ministeri de l'Interior han explicat que l'aturada s'està desenvolupant amb normalitat en nodes, centres logístics i vies de comunicació i destaquen que els distribuïdors parlen de normalitat absoluta.