La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha obert aquest dimarts la porta a revisar la Llei de llibertat sexual, la coneguda com a llei del només sí és sí, després que hi hagi hagut algunes rebaixes de condemnes emparades en el nou text legal. «Cal estudiar les sentències amb deteniment i el text legal, perquè no era l'objectiu de la llei que es poguessin rebaixar les penes amb motiu d'abús a menors, tot el contrari», ha afirmat Montero als passadissos del Congrés.

Precisament, el Ministeri d'Igualtat ha criticat avui l'Audiència de Madrid per haver rebaixat de 8 a 6 anys la pena de presó d'un condemnat per abusos sexuals a una nena de 13 anys, filla de la seva parella.