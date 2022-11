Aquest dimecres els líders del G-7 i de l’OTAN que participen en la cimera del G-20 a Bali han portat a terme una reunió d’emergència per concloure el seu suport total en la investigació de Polònia sobre l’explosió d’un míssil que va tenir lloc ahir a la ciutat de Przewodów. La reunió ha tingut lloc a l’hotel Grand Hyatt de Bali per aprofundir sobre l’explosió que va deixar dos morts a Polònia i dels atacs de míssils que ha patit Ucraïna en les últimes hores per part de les tropes russes.

Els líders han emès un comunicat conjunt en què expressen que brindaran «plena ajuda i assistència» a Polònia per esbrinar i aclarir qui és realment el culpable de l’explosió. Pedro Sánchez ha defensat davant els mitjans que «els esdeveniments d’aquesta mateixa nit són una prova més de la falta de voluntat de Putin de posar fi a la guerra» i ha condemnat la «il·legal, injustificada i contrària al dret internacional d’invasió d’Ucraïna». Reunido en Bali, durante la cumbre del G20, con nuestros socios europeos y aliados de la OTAN para analizar lo ocurrido en Polonia y Ucrania.



Todos unidos para que vuelva la paz. pic.twitter.com/V6hWwxMGJP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de noviembre de 2022 «La unitat és més necessària que mai i ens reafirmem en la necessitat de fer tots els esforços possibles perquè torni la pau a Ucraïna», ha informat el ministre d’Afers Exteriors, que també estava en la reunió, sobre les declaracions de Sánchez. Ha afegit també que «el bombardeig rus a Ucraïna en ple G-20 demostra el menyspreu de Putin als organismes internacionals i ha alterat el desenvolupament dels debats». Sánchez també ha expressat per les xarxes socials el seu suport a Polònia i ha transmès el condol del Govern espanyol a les famílies de les víctimes de l’explosió a la ciutat polonesa. A la reunió hi han assistit els líders dels Estats Units, França, Alemanya, Països Baixos, Itàlia, Japó, el Canadà, Espanya i els presidents de la Comissió i el Consell europeus.