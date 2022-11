El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimecres en roda de premsa els acords entre el seu executiu i ERC i Bildu per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Després de rebre dures crítiques per part del PP per la derogació de la sedició i pel traspàs de les competències de trànsit a Navarra, Sánchez ha estat contundent: "A l'oposició li agradaria que Espanya s'enfonsés, però Espanya no s'enfonsa: està creixent per sobre de la mitjana europea, creant ocupació, i no es trenca".

El president espanyol ha tret pit en roda de premsa de l'aprovació dels tercers pressupostos de la legislatura després que el seu executiu hagi aprovat, a més, 172 lleis consecutives sense disposar de majoria absoluta. Sánchez ha defensat la seva estratègia a Catalunya: "Avui estem superant el trauma del 2017, quan Espanya es va estar a punt de trencar, en base a la convivència i fent passos cap a la distensió amb una part tan important del govern com és Catalunya". I també ha defensat l'acord amb Bildu, molt criticat pel PP perquè suposa la retirada de la Guàrdia Civil d'aquest territori. Segons Sánchez, "desplegar les competències autonòmiques i l'estatut d'autonomia és complir la Constitució".