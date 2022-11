La llei trans ha tornat a propiciar un enfrontament entre PSOE i Unides Podem després de la polèmica generada per la revisió de penes a agressors sexuals en aplicació de la llei del 'només sí és sí'. Els socialistes mantenen vives les esmenes a la norma impulsada pel Ministeri d'Igualtat i no han assolit cap acord amb la formació lila. És el que ha denunciat la ministra d'Igualtat, Irene Montero, aquest dilluns al matí en una entrevista a TVE. "El PSOE ha decidit presentar esmenes i no buscar l'acord. Estem en un moment difícil de la tramitació perquè és possible que els vots del PSOE i del PP es puguin sumar per intentar que es produeixi una retallada de drets en les infanteses trans", ha dit.

Montero s'ha mostrat "molt preocupada" i ha assegurat que el PSOE ha comunicat a Unides Podem que "no vol un acord". La titular d'Igualtat ha afirmat que en les pròximes hores tractarà de forçar una entesa amb els socialistes així com amb la resta de formacions progressistes al Congrés. "Hem de respectar l'acord de govern", ha remarcat. El PSOE ho justifica per "seguretat jurídica" La ministra d'Hisenda i número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha defensat la presentació d'esmenes i ha argumentat que els socialistes el que tracten és de "reforçar la seguretat jurídica". El PSOE va plantejar una quinzena d'esmenes a la llei trans que inclouen demanar autorització judicial perquè els menors de 16 anys facin el canvi de sexe. El text del Ministeri d'Igualtat ho rebaixa a 14 anys. Montero ha insistit en una atenció als mitjans que aquesta part, que és l'única que genera "manca d'acord" amb Unides Podem, és per "mantenir la seguretat jurídica" en el que respecta als menors. "No es tracta de posicions immobilistes", ha dit, i ha afirmat que desconeix si el PP els donaria suport perquè l'esmena tiri endavant. A més, els socialistes també reclamen que per revertir la modificació del sexe al registre civil a partir dels sis mesos del canvi sigui necessària autorització judicial. També introdueixen una modificació per no equiparar la violència intragènere a la masclista. Concretament, la modificació del PSOE canvia el terme inclòs en l'article 65 de la norma pel de violència en l'àmbit familiar. Podem insisteix en la crítica La coportaveu de Podem Alejandra Jacinto ha insistit en roda de premsa que el PSOE ha decidit mantenir "vives" les esmenes i ha dit que "no vol" un acord. Jacinto ha instat els socialistes a "reflexionar" perquè seria "preocupant, greu i lamentable" que "s'aliï amb la dreta".