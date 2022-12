El ple del Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dijous les cinc esmenes a la totalitat que el PP, Vox, Cs, Junts i la CUP havien presentat contra la reforma del Codi Penal per derogar el delicte de sedició i reformular els de desordres agreujats. Un cop superada aquesta votació, la reforma es debatrà ara en comissió abans de tornar al ple per sotmetre's a la votació final abans de cap d'any. ERC ha avançat la seva voluntat d'aprofitar la tramitació del text per millorar la redacció dels delictes de desordres públics agreujats per delimitar-los a l'ús de la violència i evitar que els jutges els utilitzin per limitar els drets de manifestació.

Les cinc esmenes a la totalitat han quedat rebutjades. La de Junts amb sis vots a favor (Junts i la CUP), i 313 en contra. La de la CUP per nou vots a favor (CUP, Junts), 17 abstencions (ERC i Bildu) i 315 vots en contra. La de Cs per 67 vots a favor (Cs i Vox), 88 abstencions del PP, i 186 vots en contra. La del PP per 156 vots a favor (PP, Vox i Cs) i 185 en contra. La de Vox per 54 vots a favor (Vox), 90 abstencions (PP) i 197 vots en contra.

Junts: "Els han colat un gol"

Junts havia presentat una esmena a la totalitat que pretenia substituir el text per un altre on s'eliminava el delicte de sedició sense la contrapartida d'una ampliació dels desordres públics agreujats. El text de Junts, que no incorporava referències al delicte de malversació, proposava també establir una disposició transitòria per revisar les sentències en un termini curt de temps, així com la cancel·lació dels antecedents penals dels qui han estat condemnats per sedició. A més, Junts també demanava que el Codi Penal especifiqui que el delicte de rebel·lió se circumscriu, només, a l'ús d'armes.

El diputat de Junts Josep Pagès, ha assegurat que la reforma de la sedició que proposa el govern espanyol és "un gol" als socis, perquè deroga el delicte, però estableix, com a contrapartida, la "criminalització" del dret de manifestació amb la modificació del delicte de desordres públics agreujats. "Una solució formal que no respon a una autèntica voluntat d'homologar" el codi penal amb Europa i que "dona als jutges una nova joguina per donar via lliure a la seva contrastada voluntat repressora", ha dit Pagès.

"No acceptarem lliçons d'un govern obsessionat a extradir Puigdemont", ha dit Pagès, que també ha carregat contra ERC, a qui ha acusat de mantenir una estratègia "indistingible de la que feia al seu dia Duran i Lleida".

ERC presentarà esmenes per "millorar" els desordres públics

La diputada d'ERC Carolina Telechea ha admès que aquesta no és la reforma que hagués volgut ERC, però la seva formació ha apostat per "millorar la realitat" i reconduir el "desencaix del Codi Penal espanyol amb els estàndards europeus". La desaparició del delicte de sedició, ha dit "és una fita" i la reforma permetrà "protegir el dret de llibertat d'expressió i dret de reunió" perquè fins ara qualsevol protesta podria acabar amb acusacions de delicte de sedició. Ha promès que en la tramitació ERC procurarà que el delicte de desordres públics agreujats estigui "molt ben tipificat" i només es pugui aplicar en casos de violència i per impedir que "qualsevol tribunal s'extralimiti" acabi afectant els drets fonamentals.

Vehí: "La reforma amenaça el dret a protesta"

Per la seva banda, la portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha alertat que el delicte de desordres públics agreujats "amenaça" el dret a protesta i ha remarcat que és precisament aquest dret el que permet aconseguir-ne d'altres de nous. Vehí ha acusat el PSOE de "tenir por" de la desobediència civil i s'ha referit especialment a l'ocupació de l'Aeroport del Prat promogudes per tsunami Democràtic. Segons la portaveu cupaire el PSOE està intentant "pacificar l'independentisme" i ho fa a través de "desdemocratitzar la societat i treure poder a la gent". També s'ha demanat "com es podria protestar contra lleis injustes" amb aquest delicte si al govern hi hagués el PP i Vox.

Arrimadas: "La història posarà cadascú al seu lloc"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, s'ha referit a la declaració unilateral d'independència com un "crim" i ha acusat el govern espanyol d'"agenollar-se" davant els independentistes. Segons Arrimadas, el govern de Sánchez es posa "del costat dels colpistes" i passarà a la història "com el primer i últim president capaç de recolzar-se en els que han donat un cop d'estat". "Saben que això és una infàmia, però els és igual", ha dit, "perquè estan pensant en la seva poltrona" i "perquè no tenen escrúpols". Segons Arrimadas, l'esmena a la totalitat de Cs és una esmena "a la moral del govern", perquè "vol que el pròxim cop d'estat surti més barat". "La història posarà cadascú al seu lloc, perquè el nacionalisme ho tornarà a intentar i tothom sabrà qui va votar debilitar l'Estat".

Ortega Smith: "Renunciïn a la nacionalitat espanyola i marxin"

Vox havia presentat una esmena a la totalitat per endurir el Codi Penal, també pel que fa a la malversació, per crear delictes contra la "unitat nacional", amb fins a 20 anys de presó i per incrementar les penes per ultratges a la bandera espanyola. El diputat de la formació ultra Javier Ortega Smith, ha demanat els diputats independentistes que "renunciïn a la nacionalitat espanyola" i "agafin un avió" per "marxar" de l'Estat. Ha insistit a utilitzar els termes "colpistes", "filoetarres" i "etarres" per als socis del govern espanyol, malgrat que la presidència del Congrés ha demanat en els últims dies que no s'utilitzin qualificatius pejoratius a la cambra.

El PP demana als diputats socialistes que trenquin la disciplina de vot

El diputat del PP Carlos Rojas ha acusat el govern espanyol de pretendre impulsar un debat "amb urgència i nocturnitat" i d'haver convertit el Consell de Ministres en un "mercat de l'escàndol". Segons Rojas, molts votants socialistes "no comparteixen" la reforma del delicte de sedició. Ha demanat als diputats del PSOE que trenquin la disciplina de grup "per respecte al seu país" i deixin a l'estacada un govern que actua "al dictat dels delinqüents". "Vostès van pel camí que els diu ERC i Bildu, i no pel que demanen els espanyols", ha afirmat. Rojas ha promès que quan el PP torni a governar el delicte de sedició "tornarà al Codi Penal".

Asens a Vox: "L'antiespanya defensa Espanya millor que vostès"

El president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha rebatut les manifestacions d'Ortega Smith recordant que si la gent gran té una millor pensió, els joves un contracte fixe o un salari mínim més alt, o si es paga una factura de l'electricitat més baixa "és gràcies a ERC, Bildu i Podem", de manera que "l'antiespanya defensa Espanya i els seus ciutadans millor que vostès". "Perquè no es canvien vostès de nacionalitat?", ha preguntat dirigint-se a Vox. Asens també ha afirmat que Junts, en comptes de desconnectar d'Espanya, ha "desconnectat de la realitat", i actuen utilitzant "fake news". "Vostès estan instal·lats en el com pitjor, millor".

El PSOE acusa el PP de fer política "contra Catalunya"

El diputat del PSOE Felipe Sicília ha assegurat que el govern de Sánchez fa "política" a Catalunya, cosa que implica "buscar l'interès general amb diàleg i acord". Per contra, ha afirmat que el PP "ha renunciat a fer polític a Catalunya per fer política contra Catalunya" i busca "enfrontar" Catalunya i Espanya i utilitza Catalunya per fer electoralisme. "Quan vostès estan al govern traspassen competències a la Generalitat com les presons, i després quan no estan al govern, ho critiquen". Sicilia ha recordat que el PSOE va donar suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, mentre que el PP actua de forma deslleial perquè preferia "la Catalunya del 2017".