Un altre sobre bomba, el sisè, ha estat interceptat cap a les 12.30 hores al filtre de seguretat de l’Ambaixada d’Estats Units a Madrid, segons ha informat el Ministeri d’Interior. S’ha activat el protocol policial pertinent i s’ha detonat la carta. Aquest dijous també ha rebut un sobre similar el Ministeri de Defensa. De matinada es va interceptar un paquet sospitós a la base aèria de Torrejón de Ardoz i dimecres en van rebre l’Ambaixada d’Ucraïna a Madrid, deixant un ferit lleu, i una empresa d’armament a Saragossa. A més, la Policia Nacional va interceptar un sobre similar dirigit a Pedro Sánchez el 24 de novembre.

El secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, ha explicat aquest dijous en roda de premsa que les cartes detectades amb material pirotècnic han estat enviades des de l'interior de l'Estat. Es tracta de sobres marrons i la Policia analitza a hores d'ara un dels sobres per obtenir més informació. L'Audiència Nacional investiga els fets com a terrorisme. Pérez no ha aclarit si els sobres incorporaven algun tipus de missatge per la necessitat de preservar la investigació.

Paral·lelament, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicat en declaracions als mitjans que fruit d'aquests episodis ja s'ha reforçat la seguretat als edificis públics, i ha fet una crida a la tranquil·litat. Pérez ha afirmat que de moment els fets no tenen prou entitat com per incrementar el nivell d'alerta antiterrorista.

Es busca connexió

El cos policial ja està avaluant si existeix connexió entre la carta enviada a l'ambaixada d'Ucraïna a Madrid, la deflagració de la qual va ferir a un empleat, i la rebuda ahir a la tarda per l'empresa de fabricació d'armament saragossana Instalaza.

Instalaza és una empresa d'armament que ocupa més de 150 persones en tres factories situades a Saragossa i que exporta la seva producció a més de 35 països. L'empresa fabrica a Saragossa sistemes llançacoets, granades de mà i dispositius de visió nocturna. En el catàleg de productes del seu web figuren els llançagranades tipus C90 i els Alcotán.

Es dona la circumstància que al març d'enguany Espanya va enviar 1.370 llançagranades tipus C-90 i Alcotán, al costat d'un carregament de metralladores lleugeres i 700.000 cartutxos de diferent calibre, en un dels primers enviaments d'ajuda a la defensa d'Ucraïna després de la invasió russa al febrer.

D'altra banda, el tercer paquet detectat a la base de Torrejón estava dirigit al Centre de Satèl·lits de la Unió Europea, un modern complex inaugurat el 27 de setembre per la ministra de Defensa, Margarita Robles, i l’alt representant de la UE, Josep Borrell. El SatCen proporciona a la Unió Europea productes i serveis basats en l’explotació de recursos espacials i dades col·laterals, com imatges aèries i per satèl·lit. El seu objectiu és oferir als responsables polítics un servei d’alerta ràpida davant possibles crisis, per anticipar-se i poder prendre les mesures oportunes. El seu paper és clau en l’actual guerra d’Ucraïna, ja que el centre compta amb un monitoratge satel·litari del seu territori, segons va exposar el director d’Operacions, Epifanio Pecharromán, en la inauguració del centre.