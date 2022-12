El Congrés dels Diputats celebra aquest dimarts l'acte institucional del 44è aniversari de l'aprovació de la Constitució. L'acte comptarà amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i representants de les altes institucions de l'Estat, inclosos diversos presidents autonòmics. Un any més, no hi seran presents el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el lehendakari, Íñigo Urkullu, com tampoc representants d'ERC, Junts, CUP, PNB, Bildu i BNG. Aquest any tampoc hi participarà cap representant de Vox, que qualifica l'acte com a "farsa".

La crispació política que ha degenerat en diversos episodis en les últimes setmanes al Congrés podria centrar part del discurs institucional de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que parlarà des de les escales de la porta dels lleons acompanyada del president del Senat, Ander Gil, el president espanyol, Pedro Sánchez, i la resta de representants de les altes institucions. Abans de l'acte, s'esperen els tradicionals faristols del mateix Sánchez i de Feijóo, i un cop acabi el discurs de Batet hi haurà la tradicional recepció a la Sala de Passos Perduts.