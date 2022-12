El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reconegut que està prenent i ha de prendre decisions "arriscades" en el camí per treure la confrontació política dels jutjats però ha defensat que "no hi ha un altre camí". En un acte al Palau de Congressos de Barcelona, Sánchez ha defensat la política del seu executiu amb Catalunya, a qui ha afirmat que han volgut "rescatar" de la crispació i la confrontació per "decisió política". Ha afegit que "només els addictes a la confrontació" diuen que Catalunya no està millor ara que el 2017. D'altra banda, ha resposta al president del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que abans de demanar noves eleccions acceptin els resultats de les anteriors i deixin de dir que el seu govern és il·legítim.

Sánchez ha tancat l'acte que havia comptat abans amb els discursos del líder del PSC, Salvador Illa; l'alcaldable a Barcelona, Jaume Collboni, i la viceprimera secretària d'Organització del PSC, Lluïsa Moret.

Durant el seu discurs, el president espanyol no s'ha referit directament a qüestions de plena actualitat com les esmenes en la reforma del codi penal i que afecten els delictes de malversació. Tot i això, ha defensat la política que està duent a terme l'executiu estatal a Catalunya, una política que ha assegurat que ha permès treure Catalunya de la confrontació i la crispació i apostar per la "convivència i la concòrdia". En aquest sentit, ha insistit que cal "treure dels jutjats" aquesta confrontació i és en aquest context on ha reconegut que haurà de prendre decisions "arriscades".

El president ha afegit que se sent orgullós del treball fet pel PSOE i el PSC "malgrat els insults i els desvaris" de la dreta i la ultradreta. "No vull que Espanya ni Catalunya tornin a patir dies tristos com els que es van viure el 2017", ha manifestat.

Sánchez ha posat el projecte de l'H2Med com un exemple d'iniciativa que aparca diferències i que aposta per la unitat i el futur. En aquest sentit, ha dit que projectes polítics com el de l'independentisme "segreguen, divideixen i són cosa del passat".

Crítiques a PP i a VOX

D'altra banda, ha aprofitat el discurs per criticar l'actitud del PP i de VOX. En primer lloc ha respost a la petició de Feijóo d'eleccions anticipades: "Estaria bé que comencessin per reconèixer el resultat de les anteriors, no fos cas que tornin a perdre i tornin a dir que el govern és il·legítim", ha declarat.

Ha valorat que la realitat va per camins diferents per a la dreta i la ultradreta perquè mentre passen coses com l'acord pel H2Med, aquests partits asseguren que Espanya es trenca. Segons Sánchez, el que s'enfonsa i es trenca és el discurs "catastrofista" de la dreta i la ultradreta que no han assumit que van perdre les eleccions fa tres anys.

El president ha posat en valor també la política que ha dut a terme el seu executiu en un context de diverses crisis, com la de la covid, la situació a Catalunya o més tard la invasió russa d'Ucraïna i les seves conseqüències econòmiques. "Si amb tot això hem avançat en drets socials, hem creat ocupació i hi ha concòrdia a Catalunya, imagineu el que avançarem quan el vent bufi a favor", ha declarat.

Durant el seu discurs, Sánchez ha expressat el seu suport al líder del PSC, Salvador Illa, de qui ha dit que serà el futur president de la Generalitat i a Jaume Collboni, candidat dels socialistes a l'alcaldia de Barcelona.