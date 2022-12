La comissió d'Igualtat del Congrés ha aprovat el dictamen de la llei trans aquest dilluns a la tarda sense les polèmiques esmenes del PSOE, que els han enfrontat amb Unides Podem i els aliats de la investidura. Els populars no han donat suport a les modificacions plantejades pels socialistes relacionades amb limitar l'autodeterminació de gènere en menors de 16 anys i amb l'enduriment de la reversió del sexe al registre civil a partir dels sis mesos del canvi. D'aquesta manera, el PSOE s'ha quedat sols defensant-les i les modificacions no s'han inclòs en el dictamen. Els socialistes han votat a favor del text final per molt que hagin quedat fora del text les seves propostes.

D'aquesta manera, la llei trans arribarà al ple tal com es va aprovar al Consell de Ministres pel que fa a l'autodeterminació de gènere. Ho ha celebrat aquest dilluns a la tarda després de la votació la secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, que ha mostrat "màxima satisfacció" pel fet que "els drets de les infanteses trans estaran garantits". "S'ha aprovat el dictamen amb tots els drets que creiem que havien d'estar en l'informe", ha remarcat, i ha esperat que s'aprovi definitivament la llei abans que acabi l'any. El dictamen s'ha aprovat en comissió amb 21 vots a favor (PSOE, Unides Podem, ERC, Junts, Bildu i PNB), 14 vots en contra (PP i Vox) i una abstenció (Cs). Entre les modificacions que plantejaven els socialistes, la que més polèmica ha generat amb Unides Podem és la que demanava autorització judicial perquè els menors de 16 anys facin el canvi de sexe. El text del Ministeri d'Igualtat ho rebaixa als 14 anys. Els socialistes també reclamaven que per revertir la modificació del sexe al registre civil a partir dels sis mesos del canvi fos necessària autorització judicial. En canvi, sí que s'ha aprovat l'esmena dels socialistes que planteja no equiparar la violència intragènere a la masclista. Concretament, la modificació del PSOE canvia el terme inclòs en l'article 65 de la norma pel de violència en l'àmbit familiar. S'ha aprovat amb els únics vots a favor dels socialistes i l'abstenció de PP, Junts i Cs. El PP no dona suport al PSOE La diputada del PP María Jesús Moro ha assegurat que és un "mal text" fet amb "presses" i "sense debat" i ha reclamat que s'aturi la tramitació. La diputada dels populars ha rebutjat donar suport a les modificacions introduïdes pel PSOE sobre autodeterminació de gènere perquè el partit considera que "no resolen els problemes".