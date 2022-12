La Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimarts el dictamen de la ponència de la reforma del Codi Penal per la sedició i la malversació amb els vots del PSOE, Podem, ERC, PNB i Bildu. Hi ha votat en contra, d'una banda, PP, Vox i Cs, que han acusat el govern espanyol rendir-se a l'independentisme, i de l'altra banda Junts i la CUP, que han acusat ERC d'haver acceptat que l'1-O va ser delicte. La reforma es debatrà i votarà definitivament a la cambra baixa el pròxim dijous en un ple extraordinari, i després passarà al Senat abans de quedar llesta per a la seva publicació al BOE.

Els grups han avalat la ponència aprovada dilluns que –entre altres novetats- incorpora l'acord entre PSOE i ERC per situar en un màxim de quatre anys la pena per als delictes de malversació sense ànim de lucre. La reforma suposa la derogació del delicte de sedició i situa com a contrapartida una reformulació dels desordres públics agreujats amb fins a tres anys de presó quan hi hagi "violència o intimidació".

Els grups han introduït al text una esmena presentada pel PDeCAT que evita que l'entrada en vigor d'aquesta llei suposi una revisió de les penes de casos de condemnats per malversació, tal com va passar amb la llei del 'només sí és sí'.

ERC

La diputada d'ERC Carolina Telechea ha afirmat que aquesta és una reforma "positiva" que, malgrat que té "marge de millora", permet que a partir d'ara "cap manifestant pugui ser acusat de sedició". La reforma, ha recordat, no despenalitza la malversació, i el que fa és "democratitzar i adaptar als estàndards europeus un Codi Penal que és dels més punitius d'Europa".

PSOE

El PSOE ha defensat una reforma que al criteri del diputat Francisco Aranda respon a la necessitat de retronar el conflicte a la "política" i allunyar-lo dels tribunals. Aquesta reforma, ha dit, construeix una societat "més forta" perquè ajuda a reconstruir "ponts trencats". En tot cas ha volgut rebatre les acusacions de la dreta recordant que la reforma "no despenalitza la malversació".

Podem

Podem es va desmarcar aquest dilluns de l'acord entre PSOE i ERC sobre la malversació, però hi va votar a favor en ponència i aquest dimarts també en comissi´. El president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha afirmat que "en termes generals" aquesta és una reforma "positiva", però que també té "ombres". "La veritat és que hem arribat a la meitat del camí, però hem anat tan lluny com hem pogut", ha dit Asens, i "en termes generals aquesta reforma és un avenç que millora la situació".

Esmena per corregir la llei "només sí és sí" La Comissió de Justícia del Congrés ha incorporat aquest dimarts al text de la reforma del Codi Penal per sedició i malversació un paràgraf que busca resoldre el principal flanc de la llei del 'només sí és sí': les interpretacions dels jutges que es tradueixen en rebaixes de penes agressors sexuals que ja han estat condemnats. Es tracta d'una esmena transaccional presentada pel PSOE, Podem i el PDeCAT que introdueix un paràgraf a l'exposició de motius de la llei per –en paraules dels grups- "facilitar la interpretació del dret transitori d'acord amb la jurisprudència consolidada, per una aplicació correcta de les modificacions del Codi Penal, entre elles, algunes recentment aprovades com la Llei de llibertat sexual". L'esmena introduïda prova de limitar el marge d'interpretació dels jutges sobre les penes. Recorda que en cas d'una nova llei, encara que no incorpori un règim transitori, la jurisprudència estableix que les penes es poden mantenir si entren dins de les forquilles de la nova legislació. D'aquesta manera, els condemnats per agressions sexuals a penes que entren dins la forquilla de la llei del 'només sí és sí' poden quedar igual.

PDeCAT, PNB i Bildu

El diputat del PDeCAT Genís Boadella ha expressat el suport de la seva formació a la reforma que ha quedat aprovada. També els representants del PNB i de Bildu. El diputat de Bildu Jon Iñárritu ha qualificat la reforma de "positiva i necessària", mentre que el del PNB Mikel Legarda ha afirmat que és "un pas endavant" en la resolució del conflicte a Catalunya.

Junts i la CUP

Junts i la CUP han coincidit a acusar Junts d'haver-se plegat al marc del PSOE per fer la reforma i han criticat també que s'hagi tramitat per una via exprés al Congrés dels Diputats. El diputat de Junts Josep Pagès s'ha queixat del fet que PSOE i ERC hagin evitat el debat sobre aquesta reforma, perquè "se'ns ha furtat als representants de la ciutadania la possibilitat del debat".

Segons Pagès, ERC ha assolit l'acord a canvi d'assumir que el referèndum de l'1-O "va ser delicte". "El que va començar amb un anunci pompós del president Aragonès ha acabat amb l'acceptació de les esmenes d'un partit del 155 i l'admissió que l'1-O va ser delicte", ha afirmat.

En la mateixa direcció, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha criticat l'acord entre el PSOE, Podem i ERC, perquè "assumeix que l'1-O va ser delicte i que les mobilitzacions de l'independentisme mereixen càstig". "Nosaltres discrepem que aquesta proposició de Llei arregli la reforma del PP del 2015", ha dit, perquè "el que fa és modificar penes, però no els conceptes".

Vehí ha afirmat que el text acordat entre el PSOE i ERC obre una porta a qualsevol grup a portar al Tribunal Constitucional qualsevol política o acord que interpreti que no respon a la finalitat a què han d'anar destinats els diners. També ha criticat que es mantingui el concepte "d'intimidació" per atribuir a una persona el delicte de desordres públics agreujats.

PP, Vox i Cs

El diputat del PP Luis Santamaría ha afirmat que amb aquesta reforma "Sánchez passarà a la història per desconstruir Espanya i demolir el pacte de la transició". "Passarà a la història per deixar impune l'1-O, per haver bastit un pont de plata a Junqueras perquè sigui candidat a la Generalitat i perquè Espanya estigui més a prop que mai del referèndum contra-natura que vol l'independentisme".

El diputat de Cs Edmundo Bal ha afirmat que la derogació del delicte de sedició és "un dels atemptats més greus que s'ha comès contra la Constitució", una "legislació a la carta i ad hominem" per "beneficiar 37 persones" i per permetre que Sánchez estigui a Moncloa "un any més". Segons Bal, tot plegat és fruit "d'un mercadeig" del PSOE i ERC que suposa "un preu caríssim per a Espanya". "Avui votaran que no es castigui aquells que es van aixecar tumultuàriament per evitar que es complissin les lleis", ha dit, i ho faran "en contra de l'estat de dret i la Constitució".

El diputat de Vox Javier Ortega-Smith ha afirmat que ens trobem davant d'un "autèntic cop d'estat institucional", amb una reforma que "beneficia els que porten dècades intentant trencar la unitat d'Espanya i el consens constitucional".