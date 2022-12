El Govern d’Espanya ha aprovat aquest dimarts el Programa Nacional d’Algoritmes Verds (PNAV), un pla en què invertiran 278 milions d’euros dels fons europeus per desenvolupar una intel·ligència artificial (IA) que sigui respectuosa amb el medi ambient.

El Consell de Ministres ha donat el vistiplau a un projecte que es durà a terme durant el període 2023-2025 i que impulsarà la investigació perquè s’incorporin per disseny variables sostenibles en els algoritmes que utilitza tant l’administració pública com les empreses privades. Amb això, busquen posicionar el país en l’avantguarda tecnològica i accelerar, alhora, tant la transició digital com l’ecològica.

La IA està cridada a ser el motor del desenvolupament econòmic dels pròxims anys, cada vegada més vinculat a la digitalització del teixit productiu. Tanmateix, la construcció d’aquests sistemes informàtics requereix un alt cost energètic, amb un auge de les emissions de carboni. És aquesta preocupació la que ha fet que el Govern espanyol impulsi un pla que vagi en la direcció contrària.

«La IA proporciona una millora d’anàlisi d’informació i presa de decisions, cosa que redunda en un millor monitoratge de tendència i impactes en el medi ambient, ajudant a reduir el consum d’energia i de recursos, a promoure la descarbonització i a impulsar l’economia circular», ha assenyalat la Moncloa.

Les claus del pla

El PNAV s’articularà en quatre eixos: