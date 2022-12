Arriba puntual a la cita al centre de València. Acaba de presidir el jurat del premi de la Fundació Broseta i en el trajecte a peu ha parat a la basílica de la Verge, a la qual se sol demanar empara. Arriba en mode candidat: reparteix salutacions i es fa fotos amb qui els ho demana. És tarda de divendres prenadalenca, d’estar a les terrasses i de bons propòsits. La tempesta política de Madrid sembla llunyana.

Manuel Broseta va ser un polític de la Transició, aquell moment de conciliació que s’invoca tant, però que sembla molt llunyà. No tornarà aquesta possibilitat?

Hi ha moments de crisi econòmica i social, però Espanya mai no havia entrat en una crisi institucional i lamentablement ara sí que hi és. A la Transició hi va haver partits que estaven en contra de la mateixa Constitució, com Herri Batasuna, ERC i el BNG.

A la dreta també n’hi havia.

A la dreta, Fuerza Nueva.

I Alianza Popular [la meitat no va votar la Constitució el 1978].

Si el president del partit és pare de la Constitució, en alguna cosa hi estaria d’acord. És veritat que va tenir alguna discrepància, però al final es va acreditar. El que dic és que els partits que estaven en contra de la Constitució avui són determinants per a la governabilitat i tenen molta força. Són capaços de fer un Codi Penal a la carta dels seus dirigents i de reescriure la història. Per tant, som davant d’una crisi institucional.

Aquesta capacitat d’entendre’s amb els qui van estar en contra de la Constitució no és una demostració de força d’integració de la democràcia espanyola?

Si haguessin acceptat les regles de tothom, sí, però continuen sense fer-ho. Bildu es nega a col·laborar en els 300 assassinats dels quals desconeixem la seva autoria. ERC no accepta la Constitució i ha aconseguit tot allò que volia, indults i modificacions del Codi Penal, que al final és una amnistia a tots els condemnats pel procés, i ja està demanant un referèndum.

Fins quan es poden llançar en aquest país acusacions de cops d’estat a la cara els uns als altres?

No em sorprèn el protagonisme de Bildu o Esquerra. El constitucionalisme allò que ha perdut és el seu soci, que és el PSOE.

Assumeix alguna part de culpa d’aquest clima tan irat?

Sempre hi ha responsabilitats. Però quan ets al Govern tens una responsabilitat inexcusable, que és ser el president de tots els espanyols. Té sentit que uns condemnats tinguin la capacitat d’escriure el Codi Penal, derogant els delictes que han comès? Té sentit que una part del Govern digui que els jutges són fatxes amb toga? Segur que tots tenim una quota de responsabilitat, però des que porto de president del PP li asseguro que he intentat entendre’m, traçar ponts i el que m’he trobat són desqualificacions i murs.

I el bloqueig del Poder Judicial és justificable 4 anys després?

Si tota l’acusació és aquesta, comprendrà que no és gaire. Al juliol vaig enviar un document al Govern i no vaig ser ni contestat. A l’octubre presenta la dimissió el president del Suprem i és quan em truca. Després el Govern intervé el Poder Judicial amb una llei orgànica i li pren totes les seves competències. Amb aquests antecedents, intentem fer el que va dir la Comissió Europea: una nova llei i una vegada es compleixin els requisits elegim el Consell.

Estaven a punt de signar.

Correcte. I abans d’arribar als membres del consell, aquesta llei queda derogada per una altra llei que simultàniament s’estava negociant amb els independentistes.

No podia ser independent un fet d’un altre?

Com pot entrar al Congrés una llei que busca la despolitització de la justícia i una altra en què donem als polítics condemnats la redacció del Codi Penal? Al final, ha quedat acreditat allò que pensa el Govern dels jutges: que són fatxes amb toga. I els diputats i ministres van considerar un cop el fet que un partit presenti un recurs davant el Constitucional, una cosa tan democràtica com sotmetre’s als tribunals quan hi ha una discrepància. Això no té ni un antecedent.

A vostè no li interessa que es mantingui aquesta composició del Poder Judicial?

En absolut. El que interessa al Govern és buscar una coartada per modificar les majories al Constitucional, nomenar dos càrrecs del Govern i dir al Consell que no poden exercir les seves competències.

Dono per fet que no retiraran el recurs, com demana el Govern.

Jo acceptaré el que digui el Constitucional i el Govern, no.

El Congrés i el debat parlamentari també compten, no?

El Parlament ha estat retallat en els seus drets, perquè quan s’estava tramitant un Codi Penal, de cop apareixen dues esmenes per modificar dues lleis orgàniques. Com és possible que un govern democràtic digui a l’oposició que ha de retirar un recurs? És un tic autoritari esgarrifós.

Veiem si està d’acord amb alguna cosa amb el Govern: Catalunya no està millor que el 2017?

Els independentistes estan molt millor que el 2017 perquè manen a Catalunya, han quedat exempts de responsabilitat i manen al Govern espanyol. Això és un fet.

El carrer a Catalunya també és més tranquil

Lògic. Si els independentistes mai no han tingut tanta determinació a Espanya i mai no han manat tant a Catalunya. Em sembla més assenyat que haguessin indultat tothom, però que no toquin el Codi Penal perquè, com diu Junqueras, ara sigui més fàcil tornar-ho a fer.

No hi ha massa acusacions de feixistes i filoetarres?

Quan està de diputada una directora del diari Gara, a les portades del qual apareixien les persones a qui ETA posava a la diana, almenys és legítim recordar que va militar, simpatitzar o va mantenir una complicitat amb una banda terrorista. Un té dret a canviar, però un té dret a recordar la història també.

Va arribar amb una vitola de perfil moderat. S’ha vist obligat a ficar-la a l’armari?

Al contrari. Jo continuaré sent moderat perquè no sabria ser una altra cosa. Això sí, no em demani vostè que no defensi la Constitució o que no podem dir a Bildu que és el protagonista de la memòria democràtica. Això no és ésser moderat. Ets un irresponsable si calles tot això.

Amb aquest context, la moció de censura no és convenient?

Quan no saps qui ha de ser el candidat a la presidència del Govern, diguem que és una moció si més no de política ficció. Vull milers d’urnes, no una al Congrés.

El finançament autonòmic està caducat des del 2014. Deixaran en algun moment de passar-se la pilota el Govern i el PP i es posaran a pactar?

El Govern no ha fet cap proposta de finançament.

Ha fet un «esquelet».

El Govern no farà cap proposta de finançament autonòmic mentre no arribi a un acord amb l’independentisme català. Que no ens faci perdre el temps. Si voleu romandre al Govern, farà un sistema de finançament que tingui el vistiplau d’Esquerra. Per què no ho fa? Perquè la proposta de finançament d’ERC és incompatible amb la de València i amb altres comunitats.

Però en el cas que Sánchez aixequés demà el telèfon i li digués ens posarem a negociar, ho faria?

Sent president gallec vaig dir que la C. Valenciana era la pitjor finançada juntament amb Múrcia. Ara que ja no soc part i intento representar el tot, tinc una mica de credibilitat. Si no tinc possibilitat de fer un nou model de finançament, equilibrarem a la mitjana les dues que estan molt per sota.