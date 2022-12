El PSOE ha presentat dos recursos d'empara davant del Tribunal Constitucional demanant la recusació del president de l'òrgan, Pedro José González-Trevijano, i el magistrat Antonio Narváez de la revisió del recurs que ha presentat el PP contra la reforma del Codi Penal. El TC es reuneix aquest dilluns per abordar aquesta qüestió després que el Congrés dels Diputats ja hagi aprovat la modificació de la norma, que canvia els criteris d'elecció dels membres del TC per evitar l'actual situació de bloqueig al Consell General del Poder Judicial (CGPJ.

Els populars ja han demanat mesures cautelaríssimes a la cort de garanties perquè paralitzi la tramitació parlamentària del text, però dijous es va aprovar i ja ha arribat al Senat, on es debatrà i votrarà dijous. Si el TC dóna la raó al PP i admet les cautelaríssimes, però, podria aturar la reforma del Codi Penal abans que arribi al ple de la cambra alta.

Els socialistes esgrimeixen en els seus recursos, que ha avançat 'elDiario.es' i que ha pogut confirmar l'ACN, que admetre la petició de la dreta "vulneraria el dret de la ciutadania a participar en els assumptes públics a través dels seus representants" i suposaria "una ingerència del Tribunal Constitucional" sobre el poder legislatiu. A més, asseguren que el PP ha presentat el recurs sense haver esgotat les vies internes per desestimar la llei. Pel que fa a les recusacions de González-Trevijano i Narváez, argumenten que van ser nomenats pel govern espanyol presidit aleshores per Mariano Rajoy, per la qual cosa no els considera imparcials en el cas.