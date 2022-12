El Senat ha aprovat definitivament els pressupostos generals de l'Estat de 2023 aquest dimarts a la tarda. La cambra alta no ha incorporat cap esmena al text i, d'aquesta manera, els comptes públics no hauran de tornar a passar pel Congrés. Els pressupostos per a l'any vinent han obtingut 145 vots a favor entre els quals PSOE, ERC, PNB i Bildu i 118 en contra. Són els tercers comptes públics consecutius aprovats aquesta legislatura i quedaran llestos per ser publicats al Butlletí Oficial de l'Estat i entrar en vigor l'1 de gener.

La cambra baixa va aprovar els pressupostos fa prop d'un mes consolidant la majoria de la investidura amb el 'sí ' del PSOE, Podem, ERC, PNB, Bildu, PDeCAT, CC, Més País, Compromís, l'exdiputada de Podem María Pita i el PRC. Els pressupostos preveuen una despesa social rècord amb 266.189 milions d'euros, sis de cada deu euros del projecte. Entre les mesures que inclouen hi ha la revalorització de les pensions amb l'IPC, la gratuïtat de Rodalies tot l'any vinent o una prestació de criança de 100 euros al mes per a famílies amb menors de 0 a 3 anys.