El PSC no preveu un acord de pressupostos abans que acabi l'any, segons fonts dels negociadors socialistes, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja parla de "pròximes setmanes". Aquest dimecres Govern i PSC s'han reunit al Parlament per intercanviar-se propostes. Segons fonts socialistes, ja s'han tractat totes les carpetes sectorials però encara no hi ha un acord tancat en cap d'elles. Als passadissos del Parlament, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha descrit la negociació dels pressupostos amb una frase feta: "No diguis blat fins que estigui al sac i ben lligat". El Govern té previst reunir-se demà dijous amb Junts. No hi ha pròxima reunió agendada amb PSC.

Dins de l'hemicicle, en el marc de la sessió de control al Parlament, tant el president Aragonès com la líder dels comuns, Jéssica Albiach, han apressat PSC i Junts a tancar un acord de pressupostos "com més aviat millor". Després de tancar un acord amb ECP la setmana passada, el president de la Generalitat s'ha mostrat "convençut" que en les "pròximes setmanes" es podrà culminar un acord per garantir l'aprovació dels nous comptes al Parlament. Amb els 8 vots dels comuns no n'hi ha prou i és necessari el suport, com a mínim, de Junts o PSC.

Des del Govern insisteixen que les negociacions estan vives tant amb el PSC com amb Junts i no descarten un acord a quatre bandes. Demà la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, es reuniran amb Junts. El partit liderat per Laura Borràs i Jordi Turull planteja una deflactació de l'IRPF per adaptar l'impost al context d'inflació. Una mesura que l'executiu català no veu amb bons ulls perquè beneficiaria bàsicament a les rendes més altes però no descarta plantejar alternatives. Tot plegat tenint present que ja hi ha un acord tancat amb els comuns sobre fiscalitat i, per tant, qualsevol nova mesura hauria de ser compatible.

Tant Junts com PSC han posat sobre la taula de la negociació la necessitat de tirar endavant projectes com el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat i la B-40, coneguda com a Quart Cinturó. Però l'executiu català no vol barrejar carpetes i defensa que són projectes que s'han d'abordar fora dels comptes de la Generalitat.

El Parlament ha habilitat la setmana del 9 de gener per tal que els pressupostos es puguin començar a tramitar just després de les festes de Nadal. Un bon símptoma, segons el Govern, que les negociacions van en la bona direcció.